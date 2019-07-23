Дым, который пришел в Новосибирск и другие регионы Западной Сибири из-за лесных пожаров в Красноярском крае, может продержаться над городом еще несколько дней.

По данным Западно-Сибирской УГМС, дым и запах гари продержатся в Новосибирске еще ближайшие сутки. Смена обстановки зависит от направления ветра.

«До 24 июля 2019 года на территории Новосибирска сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ)», — сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Как рассказал корреспонденту «Континента Сибирь» пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин, обстановка может пойти на улучшение уже завтра, однако пока в атмосфере поддерживаются северо-восточные потоки воздуха, которые и приносят частицы дыма от лесных пожаров в Эвенкийском районе Красноярского края. В это время промышленным предприятиям также рекомендуется снизить нагрузку на окружающую среду и ограничить выбросы в атмосферу, чтобы не усугублять ситуацию.

Похожая ситуация отмечается в Кемеровской области и Алтайском крае. Дым в этих регионах задержится еще как минимум на сутки. Причем, по словам Ренада Ягудина, в Новосибирске после смены направления ветра, с северо-восточного на западное, смог уйдет не сразу. Для рассеивания дымки могут потребоваться сутки.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в воскресенье в Новосибирске появился дым с запахом гари. Его причина кроется в бушующих в Красноярском крае лесных пожарах. Смог от них накрыл почти всю Западную Сибирь.

По информации пресс-службы правительства Красноярского края, основная часть лесных пожаров действует в Эвенкии. Там на протяжении длительного времени отсутствуют осадки, а температура воздуха держится на отметке +30 градусов, ситуацию усугубляют сильные порывы ветра и высокая грозовая активность. Большинство возгораний зафиксировано в зоне контроля – крайне отдаленных и труднодоступных территориях, где практически нет населенных пунктов и ценных лесов. Таких очагов в Красноярском крае действует 112 на площади 740 тыс га.

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