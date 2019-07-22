Причина дыма и запаха гари в Новосибирске – природные пожары в Красноярском крае

На сегодняшний день на территории Хакасии, а также Новосибирской и Томской областей действующих лесных пожаров нет. Однако в Красноярском крае огнем охвачено более 450 тыс гектар леса. Из-за этого в Новосибирске появился дым с запахом гари.

Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, ситуация, связанная с опасностью возникновения природных пожаров, находится на контроле региональных отделений Роспотребнадзора и главных управлений МЧС России по субъектам Сибирского федерального округа. Ежедневно проводятся замеры воздуха.

В Новосибирске и некоторых районах области на данный момент наблюдается дымка с запахом гари. Это следствие действующих природных пожаров в Красноярском крае, в результате чего воздушные массы приносят дым в регион. Из-за изменения направления ветра наблюдается распространение дымового шлейфа на территории четырех субъектов СФО. Угрозы для жизни и здоровья населения нет, отмечает пресс-центр мэрии Новосибирска.

По информации пресс-службы правительства Красноярского края, в настоящий момент на территории Красноярского края действуют 113 очагов лесных пожаров на общей площади более 450 тыс гектар. В связи с этим, легкое задымление наблюдают жители республики Хакасия, Новосибирской и Томской областей. По данным наблюдений Западно-Сибирского гидрометцентра, превышение предельно допустимых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области рекомендует жителям при задымлении от природных пожаров соблюдать меры личной безопасности. Например, во время пребывания на открытом воздухе необходимо использовать увлажненные защитные маски.

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