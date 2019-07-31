Лесные пожары в Красноярском крае начали тушить при помощи самолетов МЧС

Самолет Бе-200 МЧС России сегодня, 31 июля, совершил первый вылет на тушение лесных пожаров в Богучанский район Красноярского края. Было сделано три слива воды на кромку сложного очага возгорания.

Как сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края, сразу после сброса воды на кромку пожара выдвинулись группы лесных огнеборцев для проведения ее обработки и локализации очага возгорания.

Напомним, решение об использовании специализированной авиационной техники МЧС в тушении лесных пожаров было принято на совещании, которое провел губернатор края Александр Усс с руководителями МЧС России, Рослесхоза и ФБУ «Авиалесоохрана».

Глава региона предложил создать на севере Красноярского края специализированный лесопожарный центр межрегионального значения для работы в приарктических территориях.

Губернатор подчеркнул, что в последние годы труднодоступные районы региона начинают активно осваиваться, там развивается инфраструктура, появляются новые промышленные объекты. Для их защиты необходимо своевременно проектировать и создавать территориальные лесопожарные подразделения.

Также Александр Усс предложил пересмотреть действующие зоны охраны лесов с уменьшением площади зон контроля и увеличением активно охраняемой территории на севере края. Эти меры позволят кардинально повысить эффективность системы охраны лесов от пожаров.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил главам регионов взять ситуацию с лесными пожарами под личный контроль и отвечать персонально за достоверность представляемых данных и своевременность принимаемых мер.

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