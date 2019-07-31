Голливудский актер Леонардо Ди Каприо написал в Instagram о лесных пожарах в Сибири

Страшные пожары, уничтожающие леса в Сибири, сейчас обсуждают в социальных сетях по всей России и даже за рубежом. Не остался в стороне от проблемы и голливудский актер Леонардо Ди Каприо.

Известный зарубежный актер поделился в своем аккаунте в Instagram материалом The Guardian о бушующей стихии.

«Полярный круг страдает от беспрецедентного количества пожаров. Обширные пожары в Гренландии, Сибири и на Аляске производят шлейфы дыма, которые видны из космоса. Всемирная метеорологическая организация заявила, что пожары выбрасывают в воздух столько углекислого газа в месяц, сколько вся Швеция за год», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Леонардо Ди Каприо.

Отметим, что Леонардо Ди Каприо, имеющий русские корни, является активным защитником природы. Оскороносного актера волнуют проблемы коренных народов и экологии, он обеспокоен вымираниме редких видов животных и призывает отойти от добычи нефти и других полезных ископаемых, и перейти на «чистую энергию». В 2014 году Ди Каприо стал послом ООН по проблемам изменения климата.

Добавим, что ранее жители Бурятии решили привлечь внимание известного голливудского актера к проблеме загрязнения Байкала. На его странице в Instagram люди оставляют комментарии с просьбами помочь в решении проблемы и обратить внимание на экологию озера. Однако Леонардо Ди Каприо пока никак не отреагировал на просьбы автивистов.

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