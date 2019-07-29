Лесные пожары в Сибири бушуют на площади, превышающей 1,6 млн га

Площадь лесных пожаров в Сибири растет с каждым днем. Больше всего очагов возгораний зафиксировано в Красноярском крае и Иркутской области. В основном, огонь бушует на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда.

По данным федерального агентства лесного хозяйства, на 29 июля на территории России действует 110 лесных пожаров на площади 89,5 тыс га. 50 из них на площади почти 63 тыс га зафиксировано на землях лесного фонда Иркутской области, еще15 на площади 22,6 тыс га в Красноярском крае.

Для тушения этих пожаров задействовано свыше 420 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана» и 20 авиапожарных АУ республики Бурятия «Забайкальская база авиационной охраны лесов».

Однако большая часть пожаров находится на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда. На сегодняшний день на территории РФ зафиксировано 328 пожаров на площади, пройденной огнем, 2,7 млн га. В частности, в Красноярском крае бушуют 78 пожаров на площади 961,8 тыс га, В Иркутской области – 84 пожара на площади 554 тыс га. Кроме того, в Якутии огнем охвачено более 1,1 млн га тайги.

Как пишет пресс-служба федерального агентства лесного хозяйства, данные возгорания находятся исключительно под наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом. На этих участках тушение не проводится на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Свое бездействие ответственные структуры объясняют тем, что «на данных территориях отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на тушение пожаров превышают возможный вред, который может быть ими причинен».

Не так давно смог от лесных пожаров окутал часть регионов Сибири. Например, дымка с запахом гари стояла в Новосибирской области около недели и развеялась только в минувшие выходные. Жители же Красноярского края и Иркутской области продолжают задыхаться. На своих страничках в Instagram люди выкладывают задымленные пейзажи городов и районов, и просят правительство наконец-то обратить внимание на проблему и принять хоть какие-то меры.

Стоит отметить ,что в стороне от масштабной проблемы не осталось российское отделение Гринпис. Организация начала сбор подписей под обращением к Госсовету РФ с требованием принять срочные меры, чтобы справиться с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке и с их последствиями.

В петиции всего три требования — направить дополнительные силы на борьбу с огнем, сказать правду о задымлении и помочь людям его пережить, а также пересмотреть зоны контроля, чтобы не повторить катастрофу в будущем.

«В Сибири и на Дальнем Востоке — настоящая экологическая катастрофа! Уже много недель там горят леса, и их никто не тушит. Власти приняли решение не тратить деньги на ликвидацию пожаров: это дорого и всё равно там, где горит, никто не живёт. Более 90% площади пожаров приходится на так называемые зоны контроля — отдалённые лесные территории, где не должно быть людей. Но люди там есть! Границы зон контроля проходят так, что в них попали населённые пункты», — говорится в петиции.

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