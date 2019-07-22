На участие в выборах мэра Новосибирска зарегистрированы 10 кандидатов

Десять кандидатов уже зарегистрированы на выборах мэра Новосибирска. В общем, на участие в кампании претендуют два десятка человек. Регистрация завершится к концу июля.

Согласно материалам, размещенным на официальном сайте избирательной комиссии Новосибирска, на сегодняшний день ведомство зарегистрировало уже 10 кандидатов на пост главы города.

Среди них действующий мэр Новосибирска, первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть, которого на второй срок выдвигают коммунисты, депутат городского совета Новосибирска Евгений Лебедев, который идет на выборы от ЛДПР. Зарегистрированными кандидатами также являются экс-вице-мэр Новосибирска по городскому хозяйству Данияр Сафиуллин («Родина»), депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, президент межрегионального фонда социально-экономических и общественно-политических исследований «Сибирская политика» Дарья Украинцева («Российская экологическая партия «Зелёные»») и директор Фонда содействия развитию Новосибирска в социальной сфере «Городские инициативы», депутат горсовета Наталья Пинус ( «Российский общенародный Союз»).

Кроме того, как сказано в документах комиссии, регистрацию прошли бывший вице-губернатор Виктор Козодой («Справедливая Россия»), известный предприниматель Сергей Проничев («Партия Роста»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская Платформа»), генеральный директор ООО «Адвокат-Плюс», бывший справедливорос Александр Гультяев и замдиректор МКУ «Управление гражданской защиты города Бердска» Александр Трушакин (партия «Великое Отечество»).

Всего на участие в выборах мэра Новосибирска претендуют два десятка человек. На данный момент незарегистрированными остаются — генеральный директор агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»), лидер партии «Коммунисты России» в Новосибирской области Сергей Лоскутов, старший администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович, который выдвигается от «Партии дела», глава крестьянского хозяйства Алексей Южанин («Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу»), Андрей Токарев («Родная партия»). Также на регистрацию претендует управляющий партнер юридической фирмы «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов» Алексей Крестьянов — от «Аграрной партии» и Мухаммед-Али Бесланович Хаюрин — от «Партии Возрождение Села», сайт которой уже год не обновляется.

Среди потенциальных участников кампании три самовыдвиженца — это представитель партии Алексея Навального, директор «Фонда защиты прав граждан» Сергей Бойко, а также предприниматель Андрей Везнер.

«Единая Россия», напомним, пропускает кампанию. Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября.

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