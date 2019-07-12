Телеведущая Юлия Сапина, которая пойдет на выборы мэра Новосибирска от «Гражданской Платформы», подала документы в горизбирком. Она планирует участвовать в выборах, чтобы заняться улучшением взаимоотношений между городской администрацией и бизнес-сообществом. Об этом 12 июля сообщил корреспондент «Континента Сибирь» из зала Новосибирской городской избирательной комиссии.

Юлия Сапина вместе со своей группой поддержки пришла в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию, чтобы подать документы для участия в выборах мэра в Новосибирске. Напомним, что 4 июля конференция регионального отделения «Гражданской Платформы» утвердила Юлию Сапину своим кандидатом.

После подачи документов в избирком, в разговоре с «Континентом Сибирь» Юлия Сапина рассказала, что решение участвовать в кампании обусловлено желанием повлиять на дальнейшее позитивное развитие Новосибирска. «К сожалению, большинство горожан считает, что от их мнения мало что зависит, — сказала она, — что власть принимает решения не считаясь с их мнением, и они ни на, что не могут повлиять. Хочу на своём примере показать новосибирцам, что такое активная политическая позиция. Участвуя в избирательной кампании в качестве кандидата, я использую свой шанс, свое избирательное право, для того чтобы донести до всех свою точку зрения на то, каким должен быть Новосибирск, как он должен расти и развиваться в ближайшее время».

По словам Юлии Сапиной, другим важным моментом, который повлиял на ее желание выдвинуться в мэры, стало стремление улучшить взаимоотношения между администрацией города и бизнес-структурами. «Именно предпринимательское сообщество во многом обеспечивает процветание муниципалитета и при этом, зачастую, оказывается незаслуженно забытым властью, — отметила кандидат. – Своё недовольство бизнесмены не высказывают – им просто некогда, они работают. С другой стороны, и в администрацию города они уже не верят. Взаимодействие чиновников и предпринимателей выстроено очень слабо. Управленческие структуры, которые должны быть реальной опорой бизнесу, зациклены на бюрократии. Поэтому кто-то должен обозначить проблему, придать сложившейся ситуации новый импульс, проложить мостик между муниципальной властью и бизнесом. Я считаю, что это моя роль, и избирательная кампания по выборам мэра – прекрасный инструмент».

Юлия Сапина полагает, что в грядущей кампании все заявленные оппоненты станут достойными соперниками, на сегодняшний день главный оппонент – кандидат от КПРФ Анатолий Локоть. «Сомневаюсь, что для кого-то из представленных претендентов на мэрское кресло кампания будет лёгкой прогулкой. Мы видим, что уже взрываются информационные бомбы, такие, например, как недавние откровения экс-губернатора Юрченко. Некоторые политики активно используют протестную повестку – митинги обманутых дольщиков, например. А ведь кандидаты только вышли на стартовые позиции», — отметила Юлия Сапина.

Она добавила, что ее электорат представлен в первую очередь жителями города, которые заняты в основном в структурах малого и среднего бизнеса Новосибирска и которых не устраивает сложившийся порядок взаимоотношения власти и предпринимателей. По словам Юлии Сапиной, ей удалось привлечь в свою команду ряд предпринимателей, которые готовы содействовать в разработке политической программы.

«Я сейчас нахожусь в активной фазе переговоров с людьми, которые действительно стремятся развивать новые возможности для городского бизнеса, — сообщила Юлия Сапина. — На живом примере своих предприятий они смогут рассказать, как и в чём городские власти могут им помочь и, как могли бы «не мешать» добросовестно и открыто развивать свой бизнес. Их имена будут озвучены после того, как я буду официально зарегистрирована, как кандидат».

Напомним, выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября в единый день голосования. На сегодня в избирательную комиссию, помимо Юлии Сапиной, подали уведомления об участии в выборах десять кандидатов: мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дарья Украинцева («Зеленые»), депутат Cовета Новосибирска Наталья Пинус («Российский общенародный Союз»), директор Фонда защиты прав граждан, представитель партии Навального Сергей Бойко (самовыдвижение), пенсионер Анатолий Бабаев (самовыдвижение), предприниматель Андрей Везнер (самовыдвижение), генеральный директор ООО «Адвокат-Плюс» Александр Гультяев («Партия Возрождения России»), глава крестьянского хозяйства Алексей Южанин («Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу»), заместитель директора «Управления гражданской защиты города Бердска» Александр Трушакин («ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»), экс-вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин («Родина»).

Юлия Сапина — телеведущая, генеральный продюсер РБК-ТВ Новосибирск. Родилась в 1985 году. Окончила факультет журналистики Нового Сибирского Института. 2015 год — пресс-секретарь сибирского отделения «Гражданской Платформы», пресс-секретарь предвыборной кампании партии в Новосибирской области. 2016 год — медиа-менеджер предвыборной кампании кандидата в депутаты Государственной думы Рифата Шайхутдинова. 2012-2014 — заместитель шеф-редактора телеканала СТС-МИР Новосибирск, ведущая утренней программы «Вместе», 2008-2012 — редактор прямого эфира, телеведущая СТС-Новосибирск.

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