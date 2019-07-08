Анатолий Локоть пришел с доверенными лицами в избирательную комиссию Новосибирска, чтобы официально начать кампанию по переизбранию в мэры. Если потребуется, он обещает в предвыборный период уходить в отпуск и уверяет, что на городском хозяйстве не отразится увольнение профильного заместителя.

Сегодня 8 июля мэр Новосибирска Анатолий Локоть пришел в муниципальную избирательную комиссию с группой поддержки из своих ближайших соратников по партии и доверенных лиц на выборах. Он подал документы для участия в кампании по выборам главы города.

Ранее, в субботу, 6 июля, отчетная конференция новосибирского обкома КПРФ единогласно выдвинула лидера местной коммунистической организации Анатолия Локтя кандидатом в мэры от своей партии.

Комментируя сегодня заявление об участии в кампании у дверей горизбиркома, Анатолий Локоть подчеркнул, что «работает не ради удовлетворения политических амбиций, а для того, чтобы решать проблемы развития Новосибирска». Он вкратце затронул тезисы своей предвыборной программы. По его словам, она концентрируется вокруг интересов горожан, которые хотят «жить в комфортных условиях, ходить на работу, иметь достойную заработную плату, растить детей, встречаться с друзьями».

Анатолий Локоть предпочел воздержаться от комментариев о других участниках избирательной борьбы. Он ответил на вопрос, как будет совмещать работу мэром и предвыборную гонку. «Безусловно, я намерен строго соблюдать законодательство. Но лето — напряженный период, реализуется очень много ремонтных программ, ведутся благоустроительные работы. Важный объект — Монумент славы, сквер прилегающий к нему. Бросать обязанности мэра было бы неправильно. Возможно потребуется уход в отпуск на короткий период, чтобы соблюдать законодательство”, — подчеркнул Анатолий Локоть.

Он лаконично отреагировал на вопрос, скажется ли на кампании или благоустроительных и ремонтных работах недавнее увольнения заместителя по городскому хозяйству. «Нет, не скажется”, — трижды уверенно повторил Анатолий Локоть. Напомним, что Данияр Сафиуллин будет участвовать в предвыборной кампании как кандидат от партии «Родина».

Нынешнюю избирательную кампанию для себя Анатолий Локоть считает более сложной, чем выборы 2014 года. «Тогда мы шли с оппозиционными взглядами, отрицая многое из того,что предлагалось прошлой командой мэрии. Сейчас мы несем ответственность за то, что сделано в городе в последние пять лет. Говорим о том, какие в городе проблемы существуют, даем рецептуру и план действий по решению. Нынешняя кампания сложнее, ответственнее», — резюмировал Анатолий Локоть.

Напомним, выборы мэра Новосибирска пройдут 8 июля в единый день голосования. На сегодняшний день в избирательную комиссию, помимо Локтя, подали уведомления об участии в выборах девять кандидатов: депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дарья Украинцева («Зеленые»), депутат Cовета Новосибирска Наталья Пинус («Российский общенародный Союз»), директор Фонда защиты прав граждан, представитель партии Навального Сергей Бойко (самовыдвижение), пенсионер Анатолий Бабаев (самовыдвижение), предприниматель Андрей Везнер (самовыдвижение), генеральный директор ООО «Адвокат-Плюс» Александр Гультяев («Партия Возрождения России»), глава крестьянского хозяйства Алексей Южанин («Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу»), заместитель директора «Управления гражданской защиты города Бердска» Александр Трушакин («ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»), экс-вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина»).

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