Врио главы республики Алтай рассказал Владимиру Путину о безработице и низком уровне зарплаты в регионе

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с врио главы республики Алтай Олегом Хорохординым. Они обсудили текущую ситуацию в регионе и приоритетные направления его социально-экономического развития.

Как сообщает пресс-служба президента РФ, временно исполняющий обязанности главы республики Алтай Олег Хорохордин отчитался Владимиру Путину о проделанной работе в регионе. По поручению главы государства он посетил все районы и отдаленные села республики, поговорил с жителями, выяснил первоочередные проблемы.

Среди главных проблем республики Алтай – безработица. Ее уровень в два с половиной раза превышает среднероссийский, доходы населения самые низкие в Сибирском федеральном округе. Средняя зарплата в регионе составляет 29 тыс рублей, для сравнения, общероссийский показатель уже превысил 42 тыс.

Кроме того, в числе первостепенных проблем республики, как рассказал Олег Хорохордин, также низкий уровень доходов и высокие тарифы на ЖКХ и электроэнергию — киловатт-час для юрлиц стоит 8 рублей, а для населения – до 5 рублей. Это самый высокий тариф в СФО. Страдает также уровень образования и качество медицинских услуг. Катастрофически не хватает кадров, так как в отдаленные районы специалисты просто не едут.

Среди сильных сторон региона врио главы республики отметил сельское хозяйство – 70% населения вовлечены в данную отрасль. Необходимо создавать животноводческие центры и бойни, продавать качественную продукцию глубокой переработки. Инвесторы в этом заинтересованы.

Вторая точка роста, по словам Олега Хорохордина, туризм. Ранее Владимир Путин в ходе «Прямой линии» высоко оценил туристический потенциал Алтая. Для этого власти республики стараются развивать межрегиональное авиасообщение. На сегодняшний день удалось договориться по второму рейсу авиакомпании «Победа», кроме того, запущены ежедневные рейсы с Красноярском и Новосибирском, два рейса с Казанью, с Екатеринбургом. Ведутся переговоры с Санкт-Петербургом и Новокузнецком.

Врио руководителя республики уверен, что реализация нацпроектов даст дополнительных толчок для развития республики, особенно «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На данный момент создан центр развития республики Алтай, в котором участвуют все политические партии, общественные организации, профсоюзы, лидеры общественного мнения, население и активная молодежь где собираются предложения.

«Решили сделать краткосрочную программу на пятилетку для решения насущных проблем. Так и назвали – «Программа развития республики Алтай», и предложили всем участвовать. В планах сделать небольшую, но тоже краткосрочную программу развития туризма», — подытожил Олег Хорохордин.

Напомним, 20 марта 2019 года Олег Хорохордин, который до этого был председателем Совета НП «ГЛОНАСС» и заместителем руководителя секретариата вице-премьера РФ, стал врио главы республики Алтай. На этом посту он сменил Александра Бердникова, который принял решение досрочно уйти в отставку.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в ходе внеочередной конференции регионального отделения «Единой России» в республике Алтай делегаты путем тайного голосования выбрали кандидата на должность главы региона. Им стал врио главы республики Олег Хорохордин.

Выборы главы республики Алтай пройдут в единый день голосования — 8 сентября 2019 года.

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