В Новосибирске 8 апреля прошла рабочая встреча Полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолия Серышева и начальника Главного управления Министерства юстиции РФ по Новосибирской области Алексея Максименко. О мероприятии сообщил пресс-центр аппарата полпреда.

Сообщается, что в рамках рабочей встречи стороны подвели итоги деятельности новосибирского управления Минюста в прошедшем году и первом квартале 2024 года, а также обозначили перспективные направления на ближайший период. Одним из важнейших направлений деятельности органов Минюста России Максименко назвал оказание бесплатной юридической помощи гражданам, а также создание государственных юридических бюро.

По данным Алексея Максименко, на данный момент подобные бюро созданы в 7 из 10 регионах округа – республиках Тыва и Хакасия, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях. Глава ведомства также сообщил об активизации работы по регистрации некоммерческих организаций и общественных объединений: в 2023 году в реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг включено 219 некоммерческих организаций, годом ранее их было 183.

Ранее мы сообщали, что в двух районах Новосибирска ограничат парковку автомобилей.