В ходе внеочередной конференции регионального отделения «Единой России» в республике Алтай делегаты путем тайного голосования выбрали кандидата на должность главы региона. Им стал врио главы республики Олег Хорохордин.

По информации официального сайта «Единой России» в республике Алтай, в бюллетень для тайного голосования, согласно решению президиума регионального политсовета, были включены кандидатуры Олега Хорохордина, члена Совета Федерации РФ Татьяны Гигель и главы администрации Усть-Канского района Эжера Ялбакова. 7 июня 42 из 51 делегата проголосовали за выдвижение на пост главы республики Алтай от «Единой России» Олега Хорохордина.

«Глубоко убежден, что партия президента остается самой массовой и влиятельной политической силой в России, и наш регион не исключение, – процитировали в пресс-службе «Единой России» выступление Олега Хорохордина после голосования. — Сегодня у партии много перспективных проектов, программ, направленных на улучшение жизни людей, есть конкретные результаты. Думаю, что «Единая Россия» примет активное участие в работе центра развития республики Алтай, а успешная реализация проектов центра поможет сохранить и приумножить доверие населения».

Обращаясь к участникам конференции, секретарь регионального отделения «Единой России», председатель госсобрания – Эл Курултай Владимир Тюлентин подчеркнул, что что ситуация в республике под руководством Олега Хорохордина изменится к лучшему. «Желаю ему пройти горнило всенародного голосования, — добавил он, — заручиться поддержкой наших жителей и обязательно победить».

Ранее Олег Хорохордин на своей странице в «ВКонтакте» сообщил о том, что принял решение участвовать в выборах главы республики Алтай.

Напомним, что выборы главы республики Алтай пройдут 8 сентября 2019 года.

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