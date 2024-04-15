Губернатор Омской области Виталий Хоценко в ходе рабочей встречи предложил руководителю Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексею Дружинину рассмотреть вопрос создания на базе Омского государственного университета путей сообщения передовой инженерной школы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Есть идея создания передовой инженерной школы по направлению развития связи на транспорте. Для нас это очень важный проект, так как разработки этой инженерной школы позволят создавать отечественные системы связи и телекоммуникации, которые полностью заместят собой иностранные аналоги. Программа интересная, есть индустриальные партнёры. Поможем с оформлением заявки в Министерство науки и высшего образования РФ на получение федерального гранта», — отметил Виталий Хоценко.

Руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта подчеркнул, что поддержит любые инициативы, направленные на развитие научных разработок в транспортных вузах. «Это одна из наших первоочередных задач. Тем более, когда есть поддержка на региональном уровне», — сказал Алексей Дружинин.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы ремонта студенческих общежитий омских техникумов и вуза, которые находятся в ведении Федерального агентства железнодорожного транспорта.

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