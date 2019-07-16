Власти Новосибирская область готовы помочь в привлечении финансирования для развития клиники Мешалкина

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил федеральное государственное бюджетное учреждение Минздрава РФ – Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина в Новосибирске.

«Новосибирск – город медицины, его статус и потенциал как медицинского центра необходимо развивать. Могу заверить, что центру имени Мешалкина и коллективу учреждения со стороны правительства Новосибирской области будет оказываться всяческая поддержка. Я готов по-хорошему лоббировать интересы клиники, способствовать привлечению финансирования для ее дальнейшего развития», – подчеркнул Андрей Травников.

Глава региона в ходе рабочей поездки в клинику Мешалкина ознакомился с работой по оказанию медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом, маршрутизацией пациента от приемного отделения до рентген-хирургической операционной в режиме реального времени. На площадке центра губернатор провел совещание по вопросам реализации программы оказания помощи при острых сердечно-сосудистых состояниях для жителей области. В частности, обсуждался проект реконструкции клиники, предусматривающий постройку гибридной операционной, детского и госпитального корпуса, а также ход подготовки к созданию на базе НМИЦ Центра ядерной медицины.

Стоит отметить, что Центр эндоваскулярной хирургии НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина является лидером по объему выполнения эндоваскулярных процедур в России. Ежегодно на базе медучреждения выполняется порядка 15 тыс различных лечебных и диагностических вмешательств. Из них порядка 3,5 тыс высокотехнологичных хирургических процедур проводится для жителей Новосибирской области.

Также, в центре имеется семь полностью оснащенных рентген-операционных, включая аппараты гемодинамической поддержи. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется в круглосуточном режиме.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что губернатор Новосибирской области заявил, что ситуация с уголовными делами в клинике имени Мешалкина «очень негативно повлияет на развитие отрасли».

Напомним, следователи и антимонопольщики подозревают топ-менеджеров клиники Мешалкина в мошенничестве, легализации преступных доходов и участии в картельном сговоре в сфере поставки медицинских изделий. Был задержан замдиректора клиники Евгений Покушалов, а позже — директор учреждения Александр Караськов.

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