Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков отклонил обе кандидатуры на должность главы Иркутского государственного университета (ИГУ): экс-врио ректора ИГУ, академика РАН Игоря Бычкова и директора Международного института экономики и лингвистики ИГУ Олега Архипкина. Информация об этом 19 июня появилась на сайте СО РАН.

«По предложению Михаила Котюкова Игорь Бычков и Олег Архипкин не прошли аттестацию на должность главы вуза. Об этом заявил Игорь Бычков и поблагодарил университет (ИГУ) за 17 месяцев совместной работы», — говорится в сообщении СО РАН.

Ранее члены президиума СО РАН приняли решение поддержать кандидатуру академика Игоря Бычкова на выборах ректора ИГУ.

Напомним, что 14 мая ученый совет ИГУ утвердил две кандидатуры на пост ректора вуза: доктора экономических наук, доцента Олега Архипкина и доктора технических наук, профессора Игоря Бычкова.

20-24 мая документы кандидатов на должность ректора ИГУ были представлены в аттестационную комиссию Минобрнауки РФ. 14 июня аттестационная комиссия министерства науки и высшего образования РФ рассмотрела кандидатуры, утвержденные Ученым советом ИГУ.

Поскольку Минобрнауки РФ отклонило все кандидатуры на должность ректора ИГУ, избрание главы университета отложено. В ИГУ «Континенту Сибирь» сообщили, что врио ректора университета назначен Александр Шмидт, который ранее занимал должность первого проректора ИГУ.

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