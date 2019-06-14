Члены президиума СО РАН приняли решение поддержать кандидатуру академика Игоря Бычкова на выборах ректора Иркутского государственного университета (ИГУ). Информация об этом 14 июня появилась на официальном сайте СО РАН.

«Игорь Вячеславович долгое время был руководителем Иркутского научного центра, также он исполнял обязанности ректора в Иркутском государственном университете. Так как совмещать две позиции нельзя, он решил перейти в университет. Я думаю, что для ИГУ утверждение ректором Игоря Бычкова – это в первую очередь широкая научная работа с молодежью, широкий спектр коммуникаций с другими университетами и научными центрами. Игорь Вячеславович до тонкостей знает жизнь и работу всех академических институтов Иркутска, что является важнейшим фактором интеграции для интеграции науки и образования в регионе. Поэтому с точки зрения академического сообщества кандидатура Игоря Бычкова на позицию ректора ИГУ – это идеальный вариант», — отметил в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон.

На сайте СО РАН также указано, что 13 июня на заседании президиума Сибирского отделения РАН академики единогласно поддержали Игоря Бычкова.

Напомним, что 14 мая ученый совет ИГУ утвердил две кандидатуры на пост ректора вуза: доктор экономических наук, доцент Олег Архипкин и доктор технических наук, академик РАН, профессор Игорь Бычков.

20-24 мая документы кандидатов на должность ректора ИГУ были представлены в аттестационную комиссию Минобрнауки РФ. 14 июня аттестационная комиссия Министерства науки и высшего образования РФ рассмотрит кандидатуры, утвержденные Ученым советом ИГУ. Затем состоится конференция работников и обучающихся университета, на которой будет избран ректор ИГУ.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.