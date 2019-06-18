Генеральный директор строительного концерна «Метаприбор» Владимир Мартыненков, директор ассоциации «Национальной платформы промышленной автоматизации» Дмитрий Верховод, депутат Государственной думы РФ Вера Ганзя в соцсетях выступили в поддержку директора клиники им. Мешалкина Александра Караськова и его заместителя Евгения Покушалова, которых обвиняют в хищении более 1,3 млрд рублей.

«Я не понимаю, почему два академика должны сегодня быть под арестом? Я не понимаю, кому нужно было обезглавить клинику? Я не понимаю, зачем нужно было собирать материалы за 5 лет, чтобы озвучить 1,3 млрд рублей ущерба? Я не понимаю, почему огромное количество специальных государственных служащих не пресекали что-то противоправное на ранних этапах?», — спрашивает на своей странице в Facebook Владимир Мартыненков.

Дмитрий Верховод убеждён, что средства, потраченные государством на развитие высокотехнологичной медицинской помощи в клинике Мешалкина были использованы максимально эффективно. «Я видел эти сверхкомпьютеризированные операционные, которые работают с 8 утра до 2 ночи 7 дней в неделю, — написал у себя на странице в Facebook Верховод. – Я горжусь тем, что в нашем городе есть такие клиники, как НИИПК, НИИТО, Институт туберкулеза. Это не только передовая наука, но и настоящие медицинские конвейеры. В этом основная заслуга Александра Караськова и Евгения Покушалова».

По словам Веры Ганзи, она разберется в причинах увольнения руководства клиники Мешалкина. «У меня уже возникали подозрения, когда разносили НИИТО. Теперь клиника Мешалкина, — пишет в Facebook Вера Ганзя. – В общем, начинаю собирать материалы. Надо попробовать разобраться, кому это выгодно, кто реально теперь управляет НИИТО и кому перейдёт клиника Мешалкина».

Дмитрий Верховод и Владимир Мартыненков считают, что пока суд не доказал факт хищения бюджетных средств руководством клиники Мешалкина, Александру Караськову и Евгению Покушалову необходимо позволить вернуться к профессиональной деятельности. «Мне кажется есть способы наказания виновных (если они виновны) без того, чтобы наказывать все общество. Почему сегодня мы все за это должны расплачиваться? Существуют же разумные способы наказания, например, конфискация», — пишет у себя на странице Владимир Мартыненков. «Я знаю Александра Михайловича и Евгения Анатольевича, я считаю их крупными учеными и организаторами, и они должны вернуться к своей очень важной и нужной профессиональной деятельности пока их вина не установлена судом», — заключил Дмитрий Верховод.

Напомним, что Евгений Покушалов, Александр Караськов и его супруга Ирина Бойцова проходят по делу о хищении средств в размере более 1,3 млрд рублей. 5 июня Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения для Ирины Бойцовой, она была отправлена в СИЗО на 2 месяца, а 11 июня суд принял решение о заключении под стражу также на 2 месяца Александра Караськова. Евгений Покушалов находится под домашним арестом до 19 августа.

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