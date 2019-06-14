Центральный районный суд Новосибирска продлил домашний арест заместителю директора клиники им. Мешалкина Евгению Покушалову до 19 августа.

«Суд постановил продлить домашний арест Евгения Покушалова сроком на 2 месяца, то есть до 19 августа», — огласила решение судья.

Напомним, что 20 февраля Евгения Покушалова задержали правоохранительные органы на его рабочем месте. Замдиректора клиники им. Мешалкина подозревают в хищении средств на сумму более 1,3 млрд рублей.

22 февраля стало известно, что Новосибирский областной суд отправил Евгения Покушалова в СИЗО на 2 месяца. В то же время сам он просил суд в качестве меры пресечения избрать домашний арест.

В решении суда говорится, что Евгению Покушалову предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ (мошенничество) и статье 171.1 УК РФ (легализация преступных доходов).

6 марта Новосибирский областной суд отказал в удовлетворении апелляции защиты Евгения Покушалова. Однако уже 15 апреля Центральный районный суд Новосибирска отпустил Евгения Покушалова под домашний арест.

Евгений Покушалов проходит по делу о хищении средств в размере 1,3 млрд рублей вместе со своим бывшим начальником экс-директором клиники им. Мешалкина Александром Караськовым и его супругой Ириной Бойцовой. 5 июня Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения для Ирины Бойцовой, она была отправлена в СИЗО на 2 месяца, а 11 июня суд принял решение о заключении под стражу также на 2 месяца Александра Караськова.

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