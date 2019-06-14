Новосибирский суд продлил Евгению Покушалову домашний арест на 2 месяца

Павел Процюк
 
Новосибирский суд продлил домашний арест Евгению Покушалову
Заместитель директора клиники им. Мешалкина Евгений Покушалов

Центральный районный суд Новосибирска продлил домашний арест заместителю директора клиники им. Мешалкина Евгению Покушалову до 19 августа.

«Суд постановил продлить домашний арест Евгения Покушалова сроком на 2 месяца, то есть до 19 августа», — огласила решение судья.

Напомним, что 20 февраля Евгения Покушалова задержали правоохранительные органы на его рабочем месте. Замдиректора клиники им. Мешалкина подозревают в хищении средств на сумму более 1,3 млрд рублей.

22 февраля стало известно, что Новосибирский областной суд отправил Евгения Покушалова в СИЗО на 2 месяца. В то же время сам он просил суд в качестве меры пресечения избрать домашний арест.

В решении суда говорится, что Евгению Покушалову предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ (мошенничество) и статье 171.1 УК РФ (легализация преступных доходов).

6 марта Новосибирский областной суд отказал в удовлетворении апелляции защиты Евгения Покушалова. Однако уже 15 апреля Центральный районный суд Новосибирска отпустил Евгения Покушалова под домашний арест.

Евгений Покушалов проходит по делу о хищении средств в размере 1,3 млрд рублей вместе со своим бывшим начальником экс-директором клиники им. Мешалкина Александром Караськовым и его супругой Ириной Бойцовой. 5 июня Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения для Ирины Бойцовой, она была отправлена в СИЗО на 2 месяца, а 11 июня суд принял решение о заключении под стражу также на 2 месяца Александра Караськова.

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