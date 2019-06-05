Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения для Ирины Бойцовой, супруги Александра Караськова, экс-директора клиники им. Мешалкина. Ее заключили под стражу до 3 августа.

«Избрать в отношении Ирины Бойцовой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 3 августа 2019 года», — зачитала решение судья.

Отметим также, что во время заседания Ирина Бойцова почувствовала себя плохо и ей была оказана медицинская помощь.

После заседания адвокат Ирины Бойцовой сообщила журналистам, что не согласна с решением суда и обжалует его.

Накануне стало известно, что задержанный экс-директор медицинского исследовательского центра Александр Караськов госпитализирован из-за проблем с сердцем. В настоящее время он находится в реанимации, срок задержания у него истекает 5 июня. Новосибирский суд не стал избирать меру пресечения Александру Караськову.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что 30 мая 2019 года депутаты Законодательного собрания Новосибирской области единогласно поддержали заявление Александра Караськова о досрочном прекращении полномочий депутата.

31 мая стало известно, что члены президиума СО РАН подготовили письмо президенту РФ в защиту Александра Караськова от возможного уголовного преследования. А 3 июня Александр Караськов стал фигурантом уголовного дела и был задержан правоохранительными органами вместе со своей супругой.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.