Новосибирский суд заключил под стражу супругу Александра Караськова на два месяца

Павел Процюк
 
Здание Центрального районного суда

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения для Ирины Бойцовой, супруги Александра Караськова, экс-директора клиники им. Мешалкина. Ее заключили под стражу до 3 августа. 

«Избрать в отношении Ирины Бойцовой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 3 августа 2019 года», — зачитала решение судья.

Отметим также, что во время заседания Ирина Бойцова почувствовала себя плохо и ей была оказана медицинская помощь.

После заседания адвокат Ирины Бойцовой сообщила журналистам, что не согласна с решением суда и обжалует его.

Накануне стало известно, что задержанный экс-директор медицинского исследовательского центра Александр Караськов госпитализирован из-за проблем с сердцем. В настоящее время он находится в реанимации, срок задержания у него истекает 5 июня. Новосибирский суд не стал избирать меру пресечения  Александру Караськову.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что 30 мая 2019 года депутаты Законодательного собрания Новосибирской области единогласно поддержали заявление Александра Караськова о досрочном прекращении полномочий депутата.

31 мая стало известно, что члены президиума СО РАН подготовили письмо президенту РФ в защиту Александра Караськова от возможного уголовного преследования. А 3 июня Александр Караськов стал фигурантом уголовного дела и был задержан правоохранительными органами вместе со своей супругой.

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