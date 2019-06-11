Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения для экс-директора клиники им. Мешалкина Александра Караськова. Его заключили под стражу до 9 августа.

«Избрать в отношении Александра Караськова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — зачитала решение судья.

Напомним, что 16 мая по решению Министерства здравоохранения РФ Александр Караськов покинул пост главы Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина. Бывший заместитель Караськова Евгений Покушалов находится под следствием.

Также СМИ публиковали информацию о незадекларированных доходах Караськова, якобы на его участке построен неучтенный дом.

30 мая депутаты Законодательного собрания Новосибирской области единогласно поддержали заявление Александра Караськова о досрочном прекращении полномочий депутата.

31 мая стало известно, что члены президиума СО РАН подготовили письмо президенту РФ в защиту Александра Караськова от возможного уголовного преследования.

3 июня Александр Караськов стал фигурантом уголовного дела и был задержан правоохранительными органами. 4 июня Александр Караськов попал в больницу вследствие проблем с сердцем. Заседание суда по избранию меры пресечения отложено.

5 июня Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения для Ирины Бойцовой, супруги Александра Караськова, ее заключили под стражу до 3 августа.

11 июня «Континент Сибирь» сообщил, что Александр Караськов написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором он пожаловался главе государства на необоснованное уголовное преследование.

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