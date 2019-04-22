В Новосибирске растет конкуренция в сегменте заведений, специализирующихся на шаурме. В этом году сразу несколько крупных игроков рынка продолжили свою экспансию.

Заведение «Шаурман» стало сетью – в дополнение к уже действующей точке на Ватутина компания открывает еще одно кафе на Каменской рядом с недавно открытой кофейней «Кофий ROOM». Оба заведения находятся в непосредственной близости от Новосибирского государственного университета экономики и управления. Как пояснили в компании «Шаурман», они рассматривают возможность запуска еще 1-2 заведения в Новосибирске в 2019 году.

Напомним, что ранее о своих планах выйти в Новосибирск по франшизе объявляла крупнейшая омская сеть «Шаурмастер». Наиболее крупными действующими игроками в этом сегменте в Новосибирской области являются «Дядя Денер», MGrill и «Ростовская шаурма». В 2019 году в Новосибирск также планирует выйти алтайская сеть быстрого питания «Грильница».

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