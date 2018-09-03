28 августа в новосибирском отеле Domina прошла рабочая встреча макрорегиона «Сибирь» компании Tele2, на которой удалось поприсутствовать корреспонденту «Континента Сибирь». Лето оказалось довольно богатым на события в сфере телекома: «закон Матвиенко» в июне, «закон Яровой» в июле, борьба с роумингом и реанимация безлимитных тарифов в августе. О том, как все эти вызовы повлияли на работу «черного» оператора и что стоит ждать дальше, рассказал генеральный директор Tele2 СЕРГЕЙ ЭМДИН.

О возвращении или невозвращении безлимитного интернета

Безлимитные тарифы, которые сейчас снова начали вводить в свои линейки операторы-конкуренты, Tele2, по словам ее руководителя, возвращать пока не планирует. «Безлимитный интернет в тарифах — это инструмент конкурентной борьбы, механизм передела рынка, — высказался по этому поводу Сергей Эмдин. — С одной стороны, они повышают ARPU (средний доход с абонента), так как стоят дороже обычных, с другой — привлекают тех абонентов, которые оказывают большую нагрузку на сеть. По статистике, 30-40% общего трафика оператора потребляют 3-4% абонентов, в то время как у остальных качество связи падает».

Несмотря на то, что сейчас, по словам Сергея Эмдина, тариф с безлимитным интернетом может привести к росту ARPU, в 2016 году внедрение этой услуги у всей «четверки» операторов как раз этот ARPU снизило. А после того, как в начале 2017 года мобильные операторы от этой услуги отказались, уровень их выручки стабилизировался. С тех пор объем пакетов трафика в обычных «лимитированных» тарифах всех четырех операторов рос с опережением динамики потребления: сейчас средний объем израсходованного за месяц мобильного трафика не превышает 10 гигабайт, в то время как на большинстве тарифов ежемесячный лимит сейчас уже выше этого уровня. Плюс, некоторые операторы позволяют переносить неизрасходованный в течение месяца трафик на следующий месяц — в том числе и Tele2, у которых эта услуга появилась раньше всех на рынке. Впрочем, как отметил Сергей Эмдин, если мобильный безлимит станет услугой стандартной и общепринятой, Tele2 не сможет не включить ее в свой ассортимент: «Если мы увидим, что это стало мэйнстримом на рынке и люди это берут, даже если это им объективно не нужно, мы пойдем навстречу нашим абонентам».

Между тем, остальные три оператора «большой четверки» в течение августа поочередно объявили о возвращении в свои тарифы безлимитных приложений. Первой об этом заявил МТС, затем, через два дня — «Вымпелком», который, в отличие от «красного» оператора, не выделил безлимит в отдельный тариф, а включил новую услугу в имеющуюся линейку. В конце месяца о возвращении безлимита объявил и «МегаФон», включив эту услугу в линейку тарифов «Включайся!» «Рассматриваю эти меры, как очередные средства конкурентной борьбы, — так прокомментировал шаги коллег по рынку Сергей Эмдин. — Не могу сказать, надолго ли это пришло, но знаю, что услуга это не бесплатная и проблем она может создать очень много».

О тарифостроении и роуминге

Глобальной смены тарифных планов в ближайшие месяцы, по мнению директора Tele2, ждать не стоит. Он не согласился с тем, что все операторы предлагают, по сути, один и тот же набор тарифов, завернутый в разные цвета. «На сегодня тарифы на мобильную связь, которые существуют у разных операторов, закрывают все основные потребности различных групп потребителей, — констатировал Сергей Эмдин. — Кроме того, сейчас они обладают достаточной гибкостью, которой не было еще год или полтора назад. При желании абонент может скорректировать свой пакет или собрать его с нуля по своему усмотрению. Такой конструктор есть и у Tele2». И все же стопроцентная кастомизация, по его словам, задача пока что неразрешимая: «Разумеется, есть узкие группы и отдельные пользователи, которые нуждаются в каком-то особом варианте, но рынок мобильной связи — это массовый рынок, поэтому мы, при всем своем желании, не можем предоставить ста процентам потребителей «свое» индивидуальное предложение. Хотя адаптировать имеющиеся тарифы можно достаточно широко».

Несмотря на то, что все участники «четверки» — игроки федерального уровня, каждый регион, в которых они представлены, — это отдельный рынок со своими нюансами в плане как спроса, так и предложений. Так сложилось не в результате каких-то секретных договоренностей, а совершенно естественным путем: в разных городах всегда был разный уровень доходов граждан, разный уровень присутствия участников рынка телекома, различный спрос на те или иные продукты. Цены тоже отличались, но в будущем, по словам Сергея Эмдина, разница будет сглаживаться и чем дальше, тем сильнее. Одна из ключевых причин — отмена внутрисетевого роуминга, которую Tele2 осуществила даже раньше, чем планировалось. «Ценовые границы между соседними регионами будут стираться естественным путем, а не по команде регулятора», — констатировал топ-менеджер Tele2.

Само решение об отмене роуминга он охарактеризовал как скорее политическое — и для абонентов самым заметным изменением стала не отмена платы за пересечение границы родного региона, а закрытие множества архивных тарифов, которые еще использовались, но не смогли вписаться в новые требования. «Чтобы удовлетворить требования ФАС, пришлось очень много потрудиться, переводя абонентов с «архивов» на новые тарифы», — отметил Сергей Эмдин.

О конвергенции с «проводниками»

В очередном полугодовом отчете состояния рынка интернет-услуг агентство TMT Consulting вывело в лидеры по приросту числа абонентов либо тех, кто активно скупал локальных игроков, либо тех, кто старался совмещать проводной ШПДИ с мобильным. Tele2, разумеется, не осталась в стороне от второго процесса, но выпускаемый ею конвергентный продукт, которым, по оценке компании, пользуется уже больше миллиона человек, работает под брендом «Ростелекома», материнской компании Tele2. Еще один хороший драйвер роста — MVNO, то есть виртуальные мобильные операторы. «Мы сделали эту тему стратегическим направлением, — подчеркнул Сергей Эмдин и добавил, что интернет-провайдеры очень активно ею интересуются: «Ростелеком» и ТТК свои проекты уже запустили, «ЭР Телеком» также вел переговоры с оператором. Но под своим брендом Tele2 на рынок проводного интернета не заходила, почти».

В работе Tele2 есть пример, когда конвергентный проект с «Ростелекомом» вышел под брендом мобильного оператора. Пилотным регионом стал Челябинск, где у Tele2 на старте были очень сильные позиции, в отличие от «РТ», поэтому продукт вышел под их логотипом. Большого интереса к продукту, увы, получить не удалось, поэтому компания вернулась к старой схеме: конвергент на стороне партнеров-проводников, а самому оператору достаточно своей маржи.

Отмена сетевой нейтральности как альтернатива безлимиту

Безлимитные предложения для соцсетей и мессенджеров — услуга, которую Tele2 предложила одной из первых, уступив только Yota, и которая сейчас пользуется стабильно высоким спросом. Руководители Tele2 констатируют факт: трафик все больше перетекает из браузеров в мобильные клиентские приложения, а «просто интернет» нужен все меньше. Поэтому вариант, где пользователь сам определяет для себя приоритетный трафик, делает индивидуальный тариф (например, Facebook + Instagram + ivi + WhatsApp + немного «свободного» трафика на всякий случай) и определяет собственные приоритеты, становится вполне реальным и уже во многом воплощенным в реальность. «Пока основной дорогой этот вариант назвать нельзя, но во многом он уже реализован на практике», — констатирует Сергей Эмдин. И, подчеркивает он, операторам тоже важно получить возможность разделять потоки трафика и управлять ими — и со временем они будут делать это все более изощренно и профессионально.

На тему сетевой нейтральности, по словам руководителей Tele2, точки зрения сейчас расходятся, но по-настоящему острой она пока не стала. Это случится тогда, когда в жизнь вступят сети пятого поколения — вот тогда, по словам Сергея Эмдина, сохранять принципы сетевого нейтралитета будет никак нельзя. «Это противоречит самой идеологии 5G. Трафик в ней абсолютно разный и если оператору запретить им управлять, многие сервисы окажутся попросту мертворожденными. Суть 5G не только в скорости, но и в предварительном разделении потоков данных: чтобы какие-то из них получили минимальный отклик, максимальную скорость и надежность. Это идеология, на которой основана 5G. Нужно как минимум четко прописать, что такое «сетевая нейтральность», иначе 5G будет существовать только на бумаге».

Сейчас главной проблемой сетевой нейтральности Сергей Эмдин назвал правовой вакуум: нет четко сформулированного запрета управлять трафиком, нет правил и списков того, что можно, а что нет. С развитием сетей 5G эта проблема должна обнажиться еще сильнее.

О «законе Матвиенко» и смене стратегии работы с дилерами

К тому времени, как закон об актуализации паспортных данных абонентов вступил в силу, рынок очистился от большей части «левых» SIM-карт своими силами — корпоративные и частные тарифы вместе приблизились к ценовому минимуму. Но перед операторами встал вопрос, как не допустить появление новых, для этого нужно работать не только с покупателями, но и с продавцами.

О том, как «закон Матвиенко» повлиял на работу Tele2 с дилерами, рассказал директор макрорегиона «Сибирь» Дмитрий Кромский. Раньше оператор платил дилеру за количество привлеченных абонентов, руководитель спускал планы продавцам, и они стремились выполнить их любой ценой, в том числе и «мертвыми душами», оформленными на чужие паспортные данные. А отдуваться в итоге пришлось самому оператору. «Безусловно, сейчас мы меняем отношения с дилерами. Во-первых, ужесточаем контроль над продажами, проверяем корректность заполнения формы. И, во-вторых, меняем сам принцип выплаты вознаграждения, теперь он зависит не от количества абонентов, а от привлеченного абонентами трафика. Нужно еще много поработать, но в этом направлении мы идем со всеми остальными дилерами».

Сейчас, к примеру, одной из самых оплачиваемых услуг дилеров стала MNP — за перевод в сеть Tele2 абонента другой сети вместе с номером компания платит намного больше, чем за простую продажу SIM-карты. Также все больший вес приобретают неоператорские сервисы в монобрендовых салонах.

Некоторые общие итоги

В целом итоги года Tele2 назвала положительными. По словам Сергея Эмдина, за год выручка оператора выросла на 18,2%, чистая прибыль составила порядка 1 млрд рублей.

Ключевой причиной роста руководитель назвал смену стратегии в 2016 году: «Мы отказались от роли голосового дискаунтера, поскольку это уже тогда теряло свою актуальность. Мы хотим, чтобы главным критерием была не дешевизна, а выгодность услуги, даже если у другого оператора будут такие же цены или даже ниже, но мы за те же деньги сможем предложить больше. Мы запустили идею в начале 2017 года, и она хорошо зашла, позволив при значительном росте выручки еще сильнее нарастить маржинальность. Об этом говорит и рост показателя EBITDA (прибыль до уплаты налогов и банковских процентов) — с 16 млрд в 2016 году она выросла до 40 млрд годом позже».

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