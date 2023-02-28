Глава Новосибирской области сохранил лидирующие позиции в Национальном рейтинге губернаторов

По итогам января и февраля 2023 года глава Новосибирской области Андрей Травников остался в группе лидеров Национального рейтинга губернаторов, составленного Центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

Результаты «Национального рейтинга», по данным его составителей, получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Данные об участниках этих опросов не раскрываются. Учредителями ООО «Центр информационных коммуникаций «Рейтинг»», по данным Rusprofile, являются Арсен Аристакесян и Александр Крестников.



Глава Новосибирской области занял 15-ю строчку из 25, где расположились наиболее сильные, по версии авторов рейтинга, региональные лидеры.

Как следует из общих выводов составителей рейтинга, сохранению высоких позиций Андрея Травникова во многом способствовало решение регионального Заксобрания по отмене прямых выборов мэра областного центра (ознаменовавшее собой отмену так называемого «пакта Травникова-Локтя»), а также наукограда Кольцово.

«Поддержка этого законопроекта большинством депутатов свидетельствует о большой подготовительной работе, проведённой губернатором», — говорится в резюме авторов рейтинга. По их мнению, новый порядок избрания мэра Новосибирска важен тем, что он вписывается в федеральный тренд и позволяет ликвидировать базу для межэлитных очагов напряжённости.

Высоким позициям Андрея Травникова способствовало также его участие в мероприятиях с руководством страны. Так, во время онлайн-встречи с Владимиром Путиным в начале года губернатор выступил с докладом о результатах развития региона и получил позитивный отклик.

За последнее время Андрей Травников также принял участие в заседании Совета по науке и образованию, где выступил в качестве председателя комиссии Госсовета по направлению «наука». Мероприятие также проводил Владимир Путин. Кроме того, глава Новосибирской области побывал на открытии нового терминала аэропорта Толмачёво, во время которого прошёл телемост с президентом России.

Составители рейтинга также поставили в плюс губернатору региона проведение «Сибирской строительной недели», которая стала площадкой для выездного заседания комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ.

На позиции Андрея Травникова на федеральном уровне, по мнению составителей рейтинга, повлияла и защита крупных инфраструктурных проектов региона. Так, на строительство новосибирских Федерального реабилитационного центра, Сибирского кольцевого источника фотонов, кампуса НГУ, экопарка, а также развитие клиники Мешалкина кабмин планирует выделить 104,5 млрд руб.

Напомним, что по итогам 2022 года Андрей Травников остался в первой группе влияния глав российских регионов «губернаторского» рейтинга ЦИК «Рейтинг». В этом списке он занял 15-е место.