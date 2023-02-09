Губернатор Андрей Травников выступил перед президентом РФ с предложением по развитию наукоградов Новосибирской области. Встреча проходила в формате видеоконференции 8 февраля, в День российской науки.

Президент предложил актуализировать стратегию научно-технологического развития страны, которую утвердили в 2016 году. В свою очередь глава региона попросил Владимира Путина придать наукоградам Новосибирска общегосударственную значимость.

«Если в первые годы реализации текущей Стратегии системных программ развития территорий были единицы – Новосибирск, Томск, Сколково – то на сегодняшний день таких программ уже более двух десятков. Чаще всего инициативы идет снизу – это муниципалитеты, регионы, или, на примере нового, Большого Сарова, Росатома. Очень важно, чтобы и с государственного уровня к подобным программам, территориям было сохранено, и даже усилено внимание»,– отметил Губернатор.

Президент поддержал инициативу и предложил направить в научные города, для развития там комфортной среды проживания, часть денежных средств, выделяемых по различным государственным программам и национальным проектам.

Ранее мы писали, что губернатор Андрей Травников усомнился в актуальности новой стратегии социально-экономического развития для Сибирского федерального округа. Напомним, что новая стратегия рассчитана до 2035 года и включает в себя 3 этапа развития.