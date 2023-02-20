На прошедшей 20 февраля сессии депутаты Законодательного собрания Новосибирской области большинством голосов — 50 против 13, поддержали отмену прямых выборов мэра Новосибирска и наукограда Кольцово. Закон об изменении порядка выборов мэров принят в первом чтении.

Проект закона, по сообщению корреспондента «Континента Сибирь», вызвал оживленную дискуссию. В итоге его поддержала фракция «Единая Россия», фракция ЛДПР, фракция «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», против проголосовали депутаты от КПРФ, «Новых людей» и СРЗП (подробнее — в материале). Стоит отметить, что принятый порядок избрания будет применяться только после истечения срока полномочий действующих глав муниципальных образований. Сегодня он действует во всех муниципальных районах и городских округах Новосибирской области, за исключением города Новосибирска и наукограда Кольцово.

Представляя проект закона, председатель комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Законодательного собрания Новосибирской области Игорь Умербаев отметил, что в 13 из 14 городских округов, численность населения которых превышает 1 млн. человек, главы муниципалитетов избираются представительным органом по результатам конкурса, либо представительным органом муниципального образования из своего состава, и только в Новосибирске – на муниципальных выборах. Он добавил, что аналогичная ситуация сложилась и в отношении наукоградов: 12 из 13 глав наукоградов, за исключением главы Кольцово Новосибирской области, избираются представительным органом.

Напомним, что обращение об отмене прямых выборов мэра Новосибирска поступило в конце января 2023 года. Его внесла группа из десяти депутатов, в состав которой вошли представители разных партий и независимый парламентарий. Перед этим соответствующая инициатива была рассмотрена и единогласно поддержана Общественной палатой региона.

Ранее своим мнением по поводу отмены выборов мэра Новосибирска с «Континентом Сибирь» поделились депутат Госдумы РФ от Новосибирской области и бывший министр здравоохранения региона Олег Иванинский, депутат Заксобрания Николай Мочалин, сенатор Владимир Городецкий, политтехнолог Алексей Аксютенко, политолог Андрей Шалимов.