Владимир Путин открыл новый терминал Толмачево в Новосибирске

Президент РФ Владимир Путин открыл новый терминал Толмачево. Также президент выразил соболезнования по поводу взрыва газа на улице Линейной в Новосибирске.

9 февраля в День гражданской авиации президент РФ Владимир Путин открыл новый терминал аэропорта Толмачево в Новосибирске по видеосвязи.

Свою речь президент начал с выражения соболезнования по поводу хлопка газа в жилом доме на улице Линейной в Заельцовском районе Новосибирска. Владимир Путин предложил оказать оперативную помощь региону.

«Я и все, кто здесь сегодня собрался, мы выражаем искренние слова соболезнования всем пострадавшим, семьям пострадавших и желаем выздоровления всем, кто в этом нуждается, получил травмы какие-то», — сказал Владимир Путин.

В ответном слове губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил всех с праздником — со 100-летием гражданской авиации. Глава региона подчеркнул, что Толмачево на данный момент является самым крупным региональным хабом. По словам Травникова, за последнее время было реализовано множество инфраструктурных проектов, а также навигационных, управления движением, аэропортовой инфраструктуры.

«А Вам, Владимир Владимирович, большое спасибо за последовательную позицию, за настойчивое развитие региона, в частности региональной авиации как малой, так и такой крупной, как Толмачёво в Новосибирске», — резюмировал губернатор.

Напомним, что строительство нового терминала Толмачёво стартовало в 2020 году. Площадь объекта составляет 58 тыс. кв. м, на его территории оборудованы 54 стойки регистрации.

«Континент Сибирь» побывал на открытии аэропорта и показал, как архитекторы реализовали идею парящих «турбин» и 300-метровой непрерывной стеклянной ленты.