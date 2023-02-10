Количество погибших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до 13 человек

Количество погибших после взрыва газа в новосибирском доме увеличилось до 13 человек. Спасатели завершили работы, а улица Линейная будет перекрыта минимум на 2 дня.

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, на утро 10 февраля погибло 13 человек под завалами обрушенного подъезда дома на Линейной, 39.

Всего пострадало 22 человека.

Также спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения части дома. Проезд по улице Линейной будет закрыт минимум на два дня.

«Надеюсь, все, что нужно в таких случаях делать со стороны региональных властей, будет сделано. Если нужна помощь со стороны федеральных органов, сформулируйте это как можно быстрее», — сообщил президент России Владимир Путин на открытии нового терминала Толмачево 9 февраля.

Сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области организовали восстановление утраченных документов граждан, пострадавших в результате происшествия. Граждане, которые утратили личные документы в результате чрезвычайного происшествия 9 февраля на ул. Линейной г. Новосибирска, обращайтесь в районные подразделения по вопросам миграции, Госавтоинспекции территориальных органов внутренних дел по адресам: г. Новосибирск, ул. Нижегородская 272 (тел. для справок: 2328572, 2328573, 2328574), ул. Новая Заря 40а (тел. для справок: 2328526, 2326693), ул. Дуси Ковальчук 396а (тел. для справок: 2326069). Восстановление документов будет организовано в кратчайшие сроки, без оплаты государственной пошлины.

Напомним, что ранее в ГУ МЧС по Новосибирской области поступило сообщение, что в 7 ч 43 минуты 9 февраля произошел хлопок газа в многоквартирном пятиэтажном жилом доме на Линейной, 39.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля Днем траура.