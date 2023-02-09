В день столетия российской гражданской авиации 9 февраля в новосибирском международном аэропорту Толмачёво прошло торжественное открытие нового терминала.

Напомним, что строительство нового терминала Толмачёво стартовало в 2020 году в рамках комплексной реконструкции аэропорта. Площадь объекта составляет 58 тыс. кв. м, на его территории оборудованы 54 стойки регистрации. Предполагаемая пропускная способность терминала – 1 844 пассажира в час.

Отличительная особенность аэровокзального комплекса — фасад: единая непрерывная стеклянная «лента» длиной более 300 метров. Высокопрочное витражное остекление из листового стекла самого большого размера (6х3 м) имеет улучшенные оптические характеристики и обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Перед аэровокзальным комплексом обустроены парковки на 1375 машино-мест.

Инвестиционный проект «Реконструкция аэровокзального комплекса международных и внутренних воздушных линий» профинансировали Сбер и ВЭБ.РФ в формате Фабрики проектного финансирования. Общий объём синдицированного кредита составил 13,9 млрд рублей, из которых 10,9 млрд выделил Сбер.

В церемонии открытия нового терминала приняли участие представители деловых и властных кругов Новосибирской области.

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