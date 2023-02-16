В рамках «Сибирской строительной недели» 16 февраля прошло заседание профильного комитета Госдумы. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что это важное событие для региона, поскольку форум позволяет напрямую обсудить с федеральными законодателями проблемы строительной отрасли, которые не удается решить субъекту.

Одним из важных вопросов, который вышел на повестку, стала законодательная неопределенность понятия «апартаменты». Напомним, что в прошлом году на этот счет в Госдуме проходили дебаты.

«Наверное, это самый сложный вопрос на сегодня. Апартаменты строятся не потому, что жилье дороже, а потому что другое на том месте, где их возводят, построить невозможно. Есть еще ряд причин, по которым мы не сможем дать апартаментам статус жилья. Сегодня наша задача — во-первых, как можно более чётко фиксировать это в законодательстве. Во-вторых, мы должны найти такие механизмы и инструменты, которые сделают строительство простым, понятным и выгодным», — рассказал председатель комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

В свою очередь Андрей Травников отметил, что возведение апартаментов — это важное направление для бизнеса, которое стимулирует прогресс строительства и внутреннего туризма. При этом, с другой стороны, важно внести дополнительное нормативное регулирование этого понятия.

«В Новосибирской области, мы, к сожалению, видим, что за последние годы этот вид строительства идёт по нарастающей. И строительство апарт-отелей иногда используется для скрытого создания жилых комплексов. Ко временному размещению объекты, которые появляются, никакого отношения не имеют. При этом они создают дополнительные проблемы – социальные и инфраструктурные, повышают коррупционные риски, как и в любой отрасли, где есть недорегулированность. Считаю, здесь нужно действовать смелее и регулирование этого вида строительства вводить более четко», — заявил Андрей Травников.

По итогам 2022 года в Новосибирской области введено в эксплуатацию 2,244 млн кв. м жилья, что на 11,9% выше уровня 2021 года. Введено в эксплуатацию 34 объекта социальной инфраструктуры. В 2023-2025 годах планируется обеспечить ввод в эксплуатацию 137 объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, продолжается строительство крупнейших объектов: кампуса мирового уровня НГУ, ЦКП СКИФ, Федерального детского реабилитационного центра и др.

Напомним, что на 23-й сессии Совета депутатов Новосибирска 15 февраля мэр Анатолий Локоть представил отчет об итогах работы администрации города за 2022 год.