Мэрия Новосибирска разрешила повысить этажность старого корпуса НИИ измерительных приборов им. Коминтерна на пересечении улиц Серебренниковская и Октябрьская магистраль. Это позволит девелоперу Тимуру Саттарову реализовать план по реконструкции пустующего здания и квартала внутри него.

Комиссия по правилам землепользования и застройки мэрии Новосибирска одобрила изменения, необходимые для реконструкции зданий по улице Серебренниковской в центре Новосибирска. Бывший корпус НИИ компания «Аргентум» Тимура Саттарова и Ольги Гребенюк приобрела еще в 2019 году.

В ноябре 2022 года девелоперы представили проект реконструкции на президиуме архитектурно-градостроительного совета мэрии Новосибирска. Он предусматривал возведение многофункционального комплекса. Над проектом работали московское архитектурное бюро DBA-GROUP и новосибирское – «АПМ Фефелова В. В.». По предложению архитекторов, комплекс должен состоять из трех связанных зданий. Существующий пятиэтажный корпус надстроят вверх на три этажа, а внутри квартала появятся две башни высотой 16 и 17 этажей, такое решение позволит не перекрывать основные виды города. В комплексе предусмотрена подземная автостоянка на 600 машин. На первых уровнях, выходящих на Серебреннековскую и Октябрьскую магистраль, предполагается разместить галерею с атриумом, фуд-молл, магазины и рестораны. Выше должны расположиться офисы, а под эксплуатируемой кровлей с огромной летней террасой – пространство для ресторана.

Окончательный проект после замечаний и предложений, высказанных экспертами на президиуме архитектурного совета, девелоперы еще не представили.

Напомним, в апреле прошлого года компания Тимура Саттарова получила разрешение на строительство многофункционального комплекса на площади Маркса. Как рассказывал «Континент Сибирь», вместо недостроенного ДК «Сибсельмаш» в центре левобережья Новосибирска должны вырасти башни с апартаментами, офисами, магазинами и фитнес-центром. Проект ансамбля зданий разработала архитектурная мастерская «АПМ Фефелова В.В.».