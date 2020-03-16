Новосибирский бизнесмен Тимур Саттаров назначил своей компании преемников

Застройщик будущего магазина спортивных товаров Decathlon в Новосибирске и центра экстремальных видов спорта на Воинской, компания «Спорт-Инвест», будет реорганизована. Ее преемниками назначены две новые компании, которые бизнесмен Тимур Саттаров зарегистрировал в конце минувшей недели.

Соответствующие изменения появились в карточке ООО «Спорт-Инвест» в системе Rusprofile. Правопреемниками «Спорт-Инвеста» стали «Аргентум» и специализированный застройщик «Башни на Фрунзе» (возможно, речь идет о планируемом жилом комплексе на улице Фрунзе, на месте бывшего дилерского центра Toyota, который год назад купил Тимур Саттаров – «КС»). Специализированным застройщиком руководит сам Саттаров, уставной капитал в размере 100 тыс. рублей принадлежит в равных долях ему и Ольге Гребенюк. Основным видом деятельности ООО «Аргентум», принадлежащей Саттарову и Гребенюк, также значится строительство.

Напомним, Ольга Гребенюк и ее муж Тимур Саттаров являются основателями брендов Marmalato и Sugarelle, универмага LUKSE, компании-застройщика ЖК «Монблан», фитнес-клуба «World Class Новосибирск». В октябре прошлого года мэрия Новосибирска выдала ООО «Спорт-Инвест» разрешение на строительство магазина французской сети спортивных товаров Decathlon на улице Фабричной, рядом с «Леруа Мерлен». Согласно документу, речь идет о двухэтажном здании площадью 8478,9 кв.м. Общая площадь участка — 10245 кв.м. Парковка магазина рассчитана на 121 машино-мест. Срок действия разрешения на строительство истекает 1 октября 2020 года. Еще одним строительным проектом бизнесмена является центр экстремальных видов спорта, который планируется возвести на территории военного городка, на улице Воинской. Разрешение на строительство также было выдано ООО «Спорт-Инвест».

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