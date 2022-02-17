На градостроительном совете мэрии Новосибирска 16 февраля обсудили новый проект, который планируют реализовать на площади Маркса. Вместо недостроенного ДК «Сибсельмаш» должен вырасти многофункциональный комплекс с апартаментами, офисами, магазинами и фитнес-центром.

Новый проект комплекса разработала архитектурная мастерская «АПМ Фефелова В.В.». Как рассказала Мария Фефелова, комплекс будет представлять собой симметричную композицию из восьми корпусов переменной этажности от 9 до 24-х этажей. Представляя проект, архитектор отметила, что был выбран фронтальный принцип: с одной стороны, это замкнутое пространство с диагональными пешеходными связями, с другой, – два лепестка, расположенные симметрично относительно проспекта Маркса. Под комплексом зданий будет располагаться двухуровневая автостоянка на 870 машино-мест. Общая площадь застройки с учётом парковки составит 180 000 кв. метров. В центре двора над подземной стоянкой планируют возвести большой стеклянный купол. Проект уже прошёл экспертизу.

Новосибирские архитекторы на градостроительном совете высказали ряд претензий к проекту. Окончательное его обсуждение, в том числе внешнего вида зданий, состоится на очередном заседании градсовета.

Это уже второй проект реновации площади Маркса. До этого опирались на проект, разработанный ООО «АР.ТЭГО».

Прежде, чем приступить к строительству на площади Маркса, необходимо снести здание ДК «Сибсельмаш». Сроки его демонтажа многократно переносились. Собственник здания Тимур Саттаров планировал получить согласование на снос ДК «Сибсельмаш» в конце ноября или начале декабря прошлого года и сразу же приступить к демонтажу долгостроя (кроме него, должны снести и временные торговые павильоны, расположенные рядом).

По информации, прозвучавшей на градсовете, демонтаж старого здания начнется после того, как перенесут памятник Александру Покрышкину на транспортное кольцо площади Карла Маркса. Ориентировочно эти работы завершатся в конце марта.