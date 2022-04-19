Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство гостиницы с подземной автостоянкой на месте бывшего ДК «Сибсельмаш» на площади Маркса в Новосибирске.

Специализированному застройщику «Центр левого берега» (по данным СПАРК, директор – Тимур Саттаров) выдано разрешение на строительство гостиницы с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения общей площадью 11488 кв. м. В здании планируется от 2 до 24 этажей и 2 поземных. Количество номеров – 1598 (площадь номерного фонда 50360,74 кв. м). Площадь помещений общественного назначения – 17081 кв.м. На ней расположатся офисы (5332,69 кв. м), музей (1143,61 кв. м), торговые помещения (5466,58 кв. м), помещения общественного питания (2329,57 кв. м), вестибюль (980 кв. м) и фитнес-центр (2808,69 кв. м). Количество машино-мест 870.

Выданное разрешение на строительство будет действовать до 12 мая 2025 года.

Как рассказывал «Континент Сибирь», вместо недостроенного ДК «Сибсельмаш» в центре Левобережья Новосибирска на площади Маркса должен вырасти многофункциональный комплекс с апартаментами, офисами, магазинами и фитнес-центром. Проект комплекса разработала архитектурная мастерская «АПМ Фефелова В.В.».

Это не первый проект, который развивает известный новосибирский бизнесмен Тимур Саттаров на левом берегу Оби в Новосибирске. Так, в прошлом году его компания «Кварталы Немировича» получила разрешение на возведение жилого комплекса из 4-х секций по улице Немировича-Данченко.

Напомним, на прошлой неделе перенесли в центр площади Маркса памятник герою Советского Союза, лётчику Александру Покрышкину, который до этого стоял рядом с недостроенным зданием дома культуры «Сибсельмаш». Вопрос переноса памятника обсуждался в Новосибирске с осени 2021 года. Соответствующее решение окончательно было принято в марте 2022 года.