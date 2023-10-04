Суд начал рассмотрение уголовного дела новосибирского девелопера

В Центральном районном суде города Новосибирска 4 октября 2023 года началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области, девелопера Михаила Обласова. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«В судебном заседании оглашено обвинительное заключение и определен порядок исследования доказательств», — говорится в сообщении.

Напомним, что Обласову инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ — «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Уголовное дело было заведено в апреле 2022 года.

По версии следствия, Михаил Обласов вместе с сообщниками реализовал незаконную схему приобретения земельных участков. Эти действия нанесли ущерб мэрии Новосибирска в размере 383 млн руб. Известно, что у Обласова был бизнес-конфликт с новосибирским девелопером Владиславом Крючковым, который попал под уголовное дело о хищении муниципальной собственности на сумму более 25 млн руб. в 2018 году. По словам Михаила Обласова, к делу Крючкова он отношения не имеет.

Михаил Обласов был заключен под стражу до 7 июня 2022 года, защита пыталась добиться его освобождения под залог в 5 млн руб., однако суд не удовлетворил это требование. В апреле текущего года суд изменил меру пресечения, девелопер был отпущен из-под стражи под домашний арест.