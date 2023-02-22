Ресторан грузинской кухни по новосибирской франшизе откроется в Кузбассе

Ресторан «Хочу Пури» в мае откроется по франшизе в Кузбассе. Концепция и бренд этих заведений были придуманы в Новосибирске, где и был запущен первый ресторан «Хочу Пури».

Напомним, что первый ресторан «Хочу Пури» площадью 372 кв.м. открылся 25 августа 2018 года в торгово-развлекательном центре «Аура» в Новосибирске. Его команда ранее в том числе запускала такие заведения, как Peoples, Park Cafe, «Чучвара», «Хлеб и Нино», а в 2020 году открыла ресторан грузинской кухни «Баклажани» в новосибирском торгово-развлекательном центре «Галерея».

На сегодня по франшизе уже открыты рестораны «Хочу Пури» в Екатеринбурге, Иркутске, Барнауле, Омске, Красноярске, Перми, Сочи и Москве. Новый ресторан, по данным «Хочу Пури», откроется ориентировочно в мае в Кемерове на проспекте Ленина в торговом центре «Променад-3», с отдельным входом. Для франчайзингового партнера это будет первый опыт сотрудничества с «Хочу Пури», однако компания уже работает на ресторанном рынке Кузбасса. В частности она развивает в Кемерове заведения TomYumBar и Mama Roma.

По данным «Хочу Пури», паушальный взнос составляет 1 500 000 рублей, роялти — 4% от оборота. Минимальная сумма вложений — 50 млн рублей. Расчетные сроки окупаемости, по данным компании, составляют от 10 месяцев до 2 лет.