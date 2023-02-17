Депутату Госдумы от Кемеровской области Дмитрию Исламову на Украине заочно вынесли приговор за обращение к президенту РФ о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и ратификацию соответствующих договоров в феврале 2022 года. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на самого депутата.

«Пусть это останется на совести тех, кто такие решения принимает. За нами правда, и победа будет за нами!», — заявил Дмитрий Исламов.

По данным издания, на закрытом заседании Шевченковский районный суд города Черновцы заочно приговорил Исламова к 15 годам тюрьмы. Также судебные органы потребовали конфисковать имущество депутата.

Аналогичные обвинения были выдвинуты в отношении депутатов Госдумы Дениса Майданова, Николая Борцова, Николая Панкова, Валентины Артамоновой и Михаила Кузьмина. Также заочно была осуждена на 14 лет Валентина Пивненко. По данным «Ъ», в настоящее время украинскими судами началось рассмотрение еще трех уголовных дел против депутатов Госдумы РФ.

Напомним, что в середине декабря 2022 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников попал под очередные санкции США. Глава региона в ходе пресс-конференции ответил, что это никак не повлияет на его работу.