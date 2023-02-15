В Новосибирске пострадавший от взрыва газа дом признают аварийным

В Новосибирске жилой дом на улице Линейная, 39 признали аварийным после взрыва газа в одном из подъездов. Информацию об этом «Континенту Сибирь» подтвердил пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеба Черепанов.

Соответствующий документ подписал мэр Анатолий Локоть. Расселение жильцов из дома должно осуществиться до 2024 года.

«Совместно с региональным министерством ЖКХ и вице-губернатором Новосибирской области Сергеем Сёмкой мы отработали весь документооборот, чтобы обеспечить финансирование расселения жителей дома на Линейной, либо выплату компенсаций. В первом подходе исходили из стоимости 96 тысяч за квадратный метр, установленной минстроем региона. На сегодня это цена, не соответствующая рынку. Мы оценили текущую квартирографию застройщиков — сопоставимых квартир в панельных домах нет, они больше по площади. Поэтому мы заявили большую сумму. На сегодня речь идет о 330 млн рублей. Это сумма на расселение людей, которые проживали в 60 квартирах. До конца недели мы должны подписать все документы», — отметил в ходе сессии Совета депутатов Новосибирска вице-мэр — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев.

Также глава региона Андрей Травников принял решение о выделении на приобретение предметов первой необходимости 10 тсч рублей на человека и 1 млн рублей на каждого из 14 погибших. Пострадавшим, которые попали в больницы, выделят от 200 до 400 тсч рублей в зависимости от ущерба для здоровья, еще от области дополнительно поступит от 50 до 100 тсч рублей по утрате имущества пострадавшим.

Напомним, что взрыв на Линейной 39 произошел 9 февраля. Хлопок газа унес жизни 14 человек. Постоянное жилье пострадавшим планируется выделить в ближайшее время по региональной адресной программе переселения из аварийного жилья.