Алексей Кондратьев: «Конкуренция в сфере жилищного строительства – преимущество для развития города»

Ситуация в сфере строительства Новосибирска далека от безмятежной. Однако, несмотря на то и дело вспыхивающие конфликты между застройщиками и жителями, на внутриотраслевые противостояния, городу удается наращивать объемы строительства. «Континент Сибирь» поговорил с вице-мэром – начальником департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска АЛЕКСЕЕМ КОНДРАТЬЕВЫМ о том, как строятся взаимоотношения муниципалитета с застройщиками, что ждать городу в наступившем 2023 году, а также об итогах прошедшего 2022 года.

– Алексей Валерьевич, давайте подведем итоги строительной отрасли Новосибирска в 2022 году. Все ли удалось выполнить, что планировали?

– По результатам работы строительной отрасли в 2022 году в городе Новосибирске введен в эксплуатацию 1 миллион 231 тысяча квадратных метров жилья, тем самым контрольный показатель, утвержденный губернатором Новосибирской области на 2022 год (1 220,0 тыс. кв. м), выполнен.

В первую тройку лидеров по объему ввода жилья в эксплуатацию вошли группы компаний VIRA, «КПД-Газстрой» и Брусника.

Задачи, которые стояли перед муниципалитетом на 2022 год по строительству объектов социальной инфраструктуры, также выполнены. В 2022 году в городе Новосибирске построены следующие социальные объекты: школа по проезду Детскому, 10 в Советском районе на 1100 мест и здание по ул. Максима Горького, 52 под размещение драматического театра им. С. Афанасьева (в рамках национального проекта «Культура»).

Помимо этого силами ГКУ НСО «Управление капитального строительства» обеспечен ввод в эксплуатацию поликлиники по ул. Кубовой в Заельцовском районе на 300 посещений в смену.

В рамках защиты прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, в течение 2022 года посредством предоставления всех разработанных мер поддержки, в том числе с участием регионального Фонда защиты прав дольщиков, решены вопросы 1562 человек по 15-ти объектам.

– Какие коррективы пришлось вводить после 24 февраля 2022 года? Как отразились санкции на строительной отрасли Новосибирска?

– Ситуацию в строительной отрасли города в 2022 году можно охарактеризовать одним словом – напряженная, особенно в первом квартале 2022 года. Но беспрецедентное количество принятых мер федеральной поддержки строительной отрасли в период сложной экономической обстановки позволило сохранить темпы жилищного строительства, завершить начатые проекты социальной инфраструктуры и обеспечить задел на 2023 год.

Напомню, что в 2019 году, когда отрасль жилищного строительства переходила на проектное финансирование, при департаменте строительства и архитектуры мэрии был создан экспертный совет. На этой площадке застройщики и финансисты обсуждали проблемы перехода на счета эскроу. В 2020 году, в период пандемии коронавируса, совет стал своеобразным штабом, в работе которого и сегодня принимают участие сотрудники мэрии, регионального минстроя, руководители ресурсоснабжающих организаций, застройщики и представители банков. Но если во время пандемии мы больше работали над ускорением процессов строительства, обсуждали рабочие вопросы с ресурсоснабжающими организациями, то в 2022 году чаще всего поднимались проблемы взаимоотношений застройщиков и банков. Крупные застройщики обозначали свое беспокойство из-за «заморозки» банками финансирования новых проектов.

Летом, когда вернулись к комфортным процентным ставкам по ипотечному кредитованию, все новые проекты получили банковское финансирование и начали свою реализацию. В июне и июле 2022 года 2 раза снижалась ключевая ставка Банка России, что позволило охватить и вторичный рынок жилья.

– На совещании в феврале 2022 года, посвященном итогам 2021 года в сфере строительства, архитектуры и жилищной политики, мэрия Новосибирска предупредила застройщиков, что в 2022 году разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства будут выдавать только в исключительных случаях. Однако мы видим, что отклонения выдают. С чем это связано?

– Тут нужно понимать, что есть объективные основания для предоставления отклонений, они все указаны в Градостроительном кодексе РФ. Если отклонения не превышают 10% от общего объема, то разрешения выдаются даже без общественного обсуждения.

Также есть объекты, проектирование и строительство которых начато еще до 2016 года, опираясь на предыдущие нормативные акты. Поэтому, чтобы смягчить условия, не допустить приостановки в реализации проектов, зачастую применяются смягчающие параметры. Особенно это касалось компаний, которые в связи с невозможностью самостоятельно достроить объект были вынуждены его уступить иному застройщику. Новый собственник, который приобрел объект незавершенного строительства, одновременно получал и разрешение на строительство, выданное до 2016 года, но не действующее в момент его приобретения.

Самый показательный пример – «Нарымский квартал». Разрешение на строительство застройщик получил до 2016 года. Сегодня этот объект ни при каких условиях не выдержит новых нормативов. В этом объекте 26 блок-секций, большая часть из которых уже продана, в доме живут люди. Чтобы достроить объект, было принято решение поддержать застройщика через разрешения на отклонения. Чаще всего эти отклонения носят технический характер, но без них нельзя дальше строить.

В 2019-2021 годах было отмечено злоупотребление механизмом отклонений от предельных параметров. В связи с чем, в январе 2022-го мы сообщили всем застройщикам, что рассмотрение отклонений от предельных параметров, которое в обязательном порядке проходит через призму общественного совета по градостроительству, будет минимизировано.

– Если не брать «Нарымский квартал», какие компании чаще всего получают разрешения на отклонения? Одно время шла речь, что «Расцветай» был одним из лидеров по числу выданных разрешений.

– Чем активнее застройщик строит, тем чаще он обращается за разрешениями. У группы компаний «Расцветай» сегодня в строительстве порядка 400 тысяч квадратных метров жилья. Многие крупные застройщики в городе Новосибирске получали сопоставимое количество отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, большая часть из которых предполагала отклонения, не превышающие 10% от общего объема. Тот же «Расцветай» в 2022 году не получал разрешения на отклонения.

– Отклониться от каких параметров чаще всего просят строительные организации?

– Если исключить технические вопросы, то, в основном, это отклонения по таким параметрам, как коэффициент плотности застройки, отступы от границ земельного участка, парковочные пространства и количество машино-мест. Например, объект строят на двух земельных участках – один в собственности, другой в аренде. В соответствии с юридическими нормами объединить их невозможно. Застройщик получает разрешение на строительство дома на участке, который находится в собственности. На участке, находящемся в аренде, размещает объекты обслуживания жилой застройки (детские площадки, многоуровневые парковки или подземные парковки). В связи с этим для земельного участка, на котором размещается объект жилищного строительства, предоставляется отклонение, в том числе по количеству машино-мест.

За разрешениями на отклонения обращаются и собственники индивидуальных жилых домов, которые были построены в военное или послевоенное время. Эти объекты требуют реконструкции. Собственник имеет право обратиться за отклонениями, иначе дом разрушится. И мы должны его технически поддержать.

Иногда есть необходимость принять решение по отклонениям, чтобы поставить точку в конфликте. Так произошло в ситуации с проектом ЖК «Академия». Строительная организация проектировала выезд от жилого комплекса на улицу Кирова через улицу Шевченко. Причем, эта дорога была предусмотрена в градостроительной документации. Однако проект встретил очень серьезное сопротивление жителей ЖК «Флотилия».

Муниципалитет в конечном итоге согласился с жителями «Флотилии». Дело в том, что пока не будет создан полноценный дубль Кирова – улица Лескова от Бориса Богаткова до Ипподромской – строить дорогу в этом микрорайоне нецелесообразно. Когда эта магистраль заработает, тогда можно будет думать о внутриквартальных проездах.

ЖК «Академия», в свою очередь, чтобы обеспечить жителям комплекса возможность спокойно дойти до станции метро «Октябрьская» пожертвовала частью парковочного пространства на своем земельном участке и спроектировала на нем лестничный подъем (перепад высот существенный). Таким образом, застройщик лишился части полезной территории и предложил сформировать парковки на смежной территории. Юридически это тоже оформляется через отклонения.

– Среди новосибирских застройщиков бытует мнение, что если 2023 год не станет годом комплексного развития территорий (КРТ), то этот механизм останется не востребованным. Какие проекты КРТ сегодня реализуются?

– В 2022 году департамент строительства и архитектуры приступил к активной подготовке реализации 12 проектов комплексного развития территорий. В границы данных территорий входят 375 индивидуальных жилых домов, расположенных в центральных частях города Новосибирска, и 52 аварийных дома, из них: 5 аварийных домов будут расселены за счет средств бюджета города, 47 – за счет средств застройщиков.

В отношении трех территорий уже заключены договоры о КРТ с расселением 20-ти частных домов и 4 аварийных домов. Еще по трем территориям планируется проведение торгов в феврале-марте 2023 года, в границах которых расположены 18 аварийных домов.

В отношении четырех территорий планируется проведение торгов в мае-июне 2023 года. В их границах расположены 29 аварийных домов. Кроме того, проект решения по 1 территории, занятой индивидуальными жилыми домами (порядка 300 домовладений), находится на согласовании в министерстве строительства Новосибирской области.

Территория, расположенная в границах ул. Ипподромской, ул. Фрунзе, Журинского спуска в Центральном и Дзержинском районах, площадью 6,75 гектара настоящее время находится в процессе судебных разбирательств.

Прорабатываются еще 4 территории общей площадью 84,6 гектаров в целях принятия решения об их комплексном развитии.

Помимо этого департаментом строительства и архитектуры прорабатываются 2 территории общей площадью 27 гектаров, подлежащие комплексному развитию по инициативе правообладателей.

Реализация всех вышеперечисленных проектов позволит вовлечь в оборот в целях жилищного строительства 158,1 гектара земли и осуществить строительство более 2 миллионов квадратных метров нового жилья, с формированием необходимых резервов для строительства объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

– Как вы оцениваете ситуацию с расселением аварийного жилья?

– С 2019 года город Новосибирск принимает участие в реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в рамках которого возобновилось федеральное финансирование процесса расселения аварийного жилищного фонда. Реализация федерального проекта позволяет осуществить расселение аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года.

В 2020 году в полном объеме и в установленный срок завершена реализация первого этапа программы 2019 – 2020 годов. В 2022 году город реализовал этап 2021 – 2022. В том числе в рамках его исполнения построен и введен в эксплуатацию дом № 262а по улице Степной.

В 2022 году департамент приступил к ускоренной реализации Региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В связи с этим, объем аварийных домов, ранее подлежащих расселению до конца 2025 года, при поддержке федерального центра будет расселен до 31 декабря 2023. В ходе ускоренной реализации программы в этом году планируется расселить 2021 человека из 72 аварийных домов и построить вторую очередь дома по улице Степной, переселив 630 человек (197 семей).

– Есть надежда, что в центре Новосибирске исчезнет частный сектор в ближайшие годы?

– Изменениями, которые мы внесли в Генеральный план города Новосибирска в 2021 году, предусмотрено, в том числе, комплексное развитие территорий частного сектора, расположенного в центральной части города и приближенных к нему районах.

Очень важной задачей считаем начало реализации проектов, предусматривающих расселение индивидуального жилого сектора по инициативе органа местного самоуправления. Практика реализации таких проектов в субъектах Российской Федерации на сегодняшний день отсутствует.

Кстати, еще один плюс комплексной застройки, на которой мы настаиваем, – строительство новых инженерных сетей. При комплексном освоении территории по КРТ изначально формируются коридоры для сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализования, с необходимым земельным резервом для них. Это значительно ускоряет процесс строительства. Следовательно, мы увидим новые современные кварталы недалеко от центра Новосибирска.

– О том, что отсутствие развитой дорожной сети и метро серьезно тормозит рост города, говорят практически все застройщики. В этом, кстати, причина негатива в сторону проекта «Легендарный-Северный» кемеровской компании «СДС-Финанс», которая приступила к освоению территории старого аэропорта. Новосибирские застройщики резонно заявили о том, что новый жилой комплекс, рассчитанный почти на 100 тысяч жителей, превратит выезд из города на Мочищенское шоссе в узкое бутылочное горлышко и обречет новосибирцев на жуткие пробки в этом направлении. Какова сейчас ситуация? Подготовлен ли «СДС-Финанс» мастер-план развития территории, о котором говорили на совещании в горсовете еще в декабре 2021 года?

– В данной локации серьезным сдерживающим фактором является аэродром «Гвардейский». Если решится вопрос о его переносе на Чкаловский аэродром, тогда у нас открывается перспектива строительства продолжения Красного проспекта. Кроме того, потребуется расселить большое количество многоквартирных домов. Это повлечет серьезное удорожание проекта. Сейчас, наверное, правильнее сосредоточиться на Жуковской магистрали, потому что здесь – только работа с собственником. Но это прерогатива другого ведомства.

Как обещает собственник, в течение месяца он предоставит нам детальный мастер-план развития территории. Очень рассчитываем, что в этом году у нас будет подписано соглашение на плановую реализацию проекта.

– Новосибирск – город открытый для иногородних застройщиков. И это в условиях сильной конкуренции между новосибирскими компаниями. Это принципиальная позиция мэрии – не ограничивать участников рынка жилищного строительства?

– Город традиционно был открыт для всех участников строительного рынка. И я не скажу, что это навредило городу или местным застройщикам.

На наш взгляд, конкуренция в сфере жилищного строительства дает большое преимущество для развития города, для его жителей.

Например, интересные объекты возводит барнаульская компания «Союз Инвест», экспериментирует с фасадами, зачастую даже не видно, что это панель. Экспериментируют с фасадами «Энергомонтаж», «КПД-Газстрой», VIRA и другие.

Но в тоже время, в эстетическом плане каркасное домостроение для формирования архитектурного облика города предпочтительнее. Оно позволяет создавать эксклюзивные фасады и расширяет линейку предложений.

Впрочем, теперь обязательное согласование фасадов зданий закреплено в Градостроительном кодексе. При выдаче разрешений на строительство УАСИ будет требовать согласование фасадов с главный архитектором города. Ранее таких полномочий не было.

– Тогда другой вопрос: почему новосибирские застройщики уходят в другие регионы? Например, группа «Мета» намерена строить в Томске, а «Первый строительный фонд» рассматривает площадки в Омске.

– Не исключаю, что наши строительные компании могут получать какие-то преференции в других регионах. Однако не вижу ничего плохого в том, что застройщики пробуют свои силы не только в нашем городе. У нас перед глазами неплохие примеры «сетевых» компаний. Та же Брусника строит в Тюмени, Екатеринбурге и других городах. В Московскую и Ленинградскую области вышла группа компаний «Расцветай». Диверсификация бизнеса – одно из условий стабильности компаний.

– Еще одна болевая точка Новосибирска – неразвитость социальной инфраструктуры. Как вы предполагаете решать эту проблему?

– 2023 год будет масштабным в плане завершения строительства социальных объектов. На эти цели заложено более 5 миллиардов рублей. Это больше, чем когда-либо выделялось Новосибирску из бюджетов всех уровней.

Мы завершим строительство школы № 54 на Советской, лицея № 185 по улице Тургенева, 84 и детского сада по улице Гребенщикова, 4 на 320 мест, закончим строительство школы по улице Большевистской в микрорайоне «Европейский берег».

Кроме того, планируем начать строительство школ на 825 мест на улицах Забалуева и Кубовой, приступить к реконструкции здания по улице Советской, 24 (Музей им. Кондратюка), начать строительство музыкальной школы в Советском районе по улице Терешковой, а также приступить к проектированию школы по улице Виктора Уса на 825 мест и здания школы № 189 в Октябрьском районе также на 825 мест.

Сегодня мы практически закрыли вопрос по детским садам. В некоторых учреждениях детей даже меньше, чем положено по нормативам. Теперь задача построить школы.

В 2022 году у нас наметилась неплохая тенденция – застройщики при приобретении промышленных площадок безвозмездно передают городу земельные участки под социальную инфраструктуру.

– Это что за альтруизм со стороны застройщиков?

– Это не альтруизм. Мы ужесточаем подходы к вовлечению новых территорий под жилищное строительство. Еще 5 лет назад нельзя было требовать от застройщиков дополнительных трат. Сейчас само законодательство к этому обязывает. Комплексное развитие территорий предполагает ответственность застройщика за обеспечение строящегося жилья социальной инфраструктурой.

Мы заложили в проекты планировок этапы развития социальной инфраструктуры и прописываем, что для решения вопроса о выдаче разрешения на строительство необходим полноценный резерв земли для объектов образования. Такие соглашения стали практикой. Первое соглашение подписали с компанией «Союз Инвест». Они строят на улице Островского детский сад. Задача муниципалитета – купить оборудование. Затем застройщик безвозмездно передаст детский сад в муниципальную собственность.

Ранее при подготовке заявок на федеральное финансирование строительства объектов образования, мы обсудили со всеми застройщиками возможность разработки ими за свой счет проектов школ с безвозмездной передачей их в муниципальную собственность города. Это позволяло нам, сразу после предоставления средств из федерального бюджета, незамедлительно приступать к строительству объекта. Приведу примеры: компания «КПД-Газстрой» на «Чистой слободе» в Ленинском районе, VIRA на «Южно-Чемском» в Кировском районе, «Первый строительный фонд» на «Весеннем» в Первомайском районе, «Дискус-Строй» на «Плющихинском» в Октябрьском районе, «Энергомонтаж» на «Родниках» в Калининском районе, «Стрижи» в одноименном жилмассиве в Заельцовском районе. Сегодня эти школы уже построены.

Есть и болевые точки, например, микрорайон «Ясный берег» в Ленинском районе. Очень долго ждем от застройщика решения. Как выяснилось, проект школы до сих пор не прошел полноценную экспертизу сметной стоимости. Проект интересный, нестандартный. Впрочем, как и у Брусники в Европейском береге в Октябрьском районе. Но дело в том, что нетиповые проекты требуют больше времени на их реализацию.

– Еще один триггер для жителей Нижней Ельцовки и микрорайона Щ – строительство жилого комплекса компанией Д54 на территории рядом с бывшим пионерлагерем «Юный медик». Жители постоянно протестуют и не дают застройщику работать. Есть ли какое-то решение ситуации?

– В собственности у «Д54» в данной локации находится два участка. На одном капитальное строительство не допустимо, он относится к рекреационной зоне. На другом участке площадью порядка 3 гектар допускается строительство жилья. Разрешение на строительство компанией на сегодняшний день не получено. Сегодня застройщик внес несколько предложений, среди которых компенсационная высадка деревьев, капремонт объектов, которые находятся в муниципальной собственности, для ТОСов Нижней Ельцовки. Они будут рассмотрены, а далее будут приняты соответствующие решения.