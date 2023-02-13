Основной темой оперативного совещания правительства Новосибирской области 13 февраля стали последствия взрыва газа в доме 39/1 по улице Линейной. О происшествии было сообщено в 7:43 9 февраля. При этом данный дом проверяли на безопасность минувшей осенью.

На утро 13 февраля, по словам первого заместителя начальника ГУ МЧС по Новосибирской области Евгения Лебедева, шестеро пострадавших находятся под наблюдением врачей (Городская клиническая больница №1, Областная клиническая больница и Больница скорой медицинской помощи №34), а к тринадцати погибшим добавился еще один человек. Тридцать восемь человек на начало понедельника находятся в пунктах временного размещения.

Основным ПВР остается школа №85, где также расположился консультационный центр помощи. 13 февраля занятия в школе не проводились, однако с 14 февраля, по словам мэра, занятия должны возобновиться.

Всех, кто нуждается в помощи, в том числе с жильем, мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил обращаться по адресу Дуси Ковальчук, 16, где располагаются две организации: Центр социального обслуживания населения и хостел «Новониколаевск», который может стать временным центром размещения.

Постоянное жилье пострадавшим планируется выделить в ближайшее время по региональной адресной программе переселения из аварийного жилья. Средства на эти цели Новосибирск получит из резервного фонда правительства. Все необходимые документы будут подготовлены до конца недели.

«В соответствии с условиями программы, каждая семья сможет или получить за счет средств областного бюджета новую квартиру, или получить равноценную выплату и принять решение об улучшении своих жилищных условий», — сказал губернатор Андрей Травников во время посещения консультационного центра помощи пострадавшим в пятницу, 10 февраля.