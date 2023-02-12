Мэрия Новосибирска подала иск в арбитражный суд с заявлением о признании АО «Жилищный комплекс на Ядринцевской» банкротом. Долг АО составил 1,7 млн рублей.

Известно, что ответчик входит в группу компаний «ПТК-30». Ранее в январе этого года, администрация Новосибирска заявила, что намерена обратиться в суд с требованием признать акционерное общество банкротом.

Учредителем ООО «ПТК-30» является новосибирский девелопер Владимир Коновалов. В настоящее время предприниматель и его сын обвиняются в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и легализации денежных средств (ч.4 ст.174.1 УК РФ). Согласно данным следствия, с 2007 по 2018 годы родственники привлекли деньги граждан и юридических лиц под видом договоров участия в долевом строительстве девяти многоквартирных домов в разных районах города.

Суммарный ущерб от действий бизнесменов составил более 1,42 млрд рублей, среди пострадавших 871 человек. На имущество обвиняемых, которое оценивается в 1,96 млрд рублей, наложили арест. В ноябре прошлого года в отношении Коноваловых прокуратура утвердила обвинительное заключение.

За время своей работы строительные фирмы, входившие в холдинг ПТК-30, построили в Новосибирске такие ЖК как: «Четыре мушкетера», «Радуга», «Времена года», «Деловой квартал», «Ваш выбор».

АО «Жилищный комплекс на Ядринцевской» работает с 2010 года. За время своего существования организация выступала в качестве ответчика 24 раза, общая сумма исков 62 млн рублей. На данный момент единственный действующий иск принадлежит мэрии Новосибирска.

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