Красноярский СФУ потребовал от застройщика здания с трещинами для «Универсиады» устранить нарушения

Сибирский федеральный университет (СФУ) в Красноярском крае, выступивший заказчиком строительства многофункционального комплекса к «Универсиаде-2019», потребовал от застройщика устранить дефекты, допущенные при возведении здания. При этом, как считают правоохранительные органы, представители вуза знали о нарушениях и приняли объект, ставший впоследствии предметом уголовного дела.

С иском об устранении нарушений СФУ обратился в Арбитражный суд Красноярского края. Ответчиком выступила строительная компания «Сибиряк», построившая объект по заказу университета.

Согласно требованиям истца, застройщик должен разработать и согласовать проект укрепления строительных конструкций здания, а также выполнить сами работы. Кроме того, СФУ потребовал от компании возмещения убытков на сумму 555,6 тыс. руб.

Речь идёт о состоящем из двух зданий многофункциональном комплексе, построенном в 2019 году для питания участников «Универсиады-2019». Стоимость его возведения по контракту, заключённому СФУ с компанией «Сибиряк» в 2016 году, составила 1,2 млрд руб.

Весной 2021 года при осмотре зданий комплекса были обнаружены трещины на перегородках, также выявлено нарушение целостности монолитного перекрытия. В конце 2022 года правоохранители пришли к выводу, что строительство объекта было выполнено с серьёзными нарушениями. Так, по данным следственного комитета, при возведении использовались более дешёвые материалы, чем предусматривал проект. В итоге одно из двух строений законсервировали.

Ущерб от нарушений, допущенных при строительстве многофункционального комплекса, оценили в 59 млн руб. Как заключили правоохранители, именно эта сумма может покрыть затраты на возведение нового железобетонного перекрытия.

По данным СУ СКР по Красноярскому краю, о нарушениях заведомо знали должностные лица СФУ. Несмотря на это, они подписали акты о приёмке работ. По этому факту было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Управляющая строительная компания «Сибиряк» зарегистрирована в Красноярске, генеральный директор компании – Владимир Егоров. Основной вид деятельности организации – строительство жилых и нежилых зданий.

Напомним, что после проведения в Красноярске «Универсиады-2019» начали выявлять серьёзные нарушения, допущенные при организации события. Так, в 2019 году был возбуждён ряд уголовных дел о хищениях в процессе подготовки к мероприятию, а в 2021 году Счётная палата РФ обратила внимание на нецелевое использование бюджетных средств, направленных на возведение объектов «Универсиады». Сообщалось и том, что каждая третья закупка для нужд соревнований была проведена в обход законодательства.