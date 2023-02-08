Завершено расследование дела бывшего вице-мэра красноярского Канска

В суд передано уголовное дело в отношении бывшего первого вице-мэра Канска, обвиняемого в совершении двух преступлений. Об этом сообщили в СУ СКР по Красноярскому краю в среду.

Как рассказали в ведомстве, 60-летнему чиновнику инкриминируются получение взятки в крупном размере и превышение должностных полномочий (ч. 5 ст. 290 и ч.1 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, с 2015 по 2017 годы обвиняемый получил от местной жительницы 600 тыс. руб. Женщина оказывала риэлторские услуги и за взятку рассчитывала на предоставление списка жителей Канска, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий. В дальнейшем она за деньги подбирала гражданам жильё и представляла их интересы в компетентных органах.

Помимо этого, с 2017 года по январь 2018 года чиновник якобы на основе договора предоставил своему знакомому муниципальную квартиру, предназначенную для нуждающихся в улучшении жилищных условий, переведя её из специализированного жилищного фонда в фонд жилья социального найма. Знакомый к указанной категории граждан не принадлежал, однако проведённые процедуры позволили ему оформить квартиру в собственность.

Напомним, что в феврале по делу о мошенничестве в красноярском муниципальном учреждении «Центр спортивных клубов» был задержан глава управления мэрии Красноярска по физической культуре и спорту Валерий Черноусов.