Директору красноярского «Центра спортивных клубов» инкриминировали ещё один эпизод мошенничества

Следовали установили очередной эпизод в рамках уголовного дела о махинациях в красноярском муниципальном учреждении «Центр спортивных клубов» (МАУ «ЦСК»). По данным правоохранителей, глава организации заключал фиктивные договоры с целью хищения средств.

Правонарушение совершено по ч. 3 ст. 159 УК РФ – «мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере», сообщили в СУ СКР по Красноярскому краю 2 февраля.

По версии следствия, с декабря 2020 года по июнь 2022 года директор «Центров спортивных клубов» в Красноярске вместе с неустановленными лицами похитил средства организации на общую сумму более 550 тыс. руб.

Глава учреждения заключил фиктивный договор от имени МАУ «ЦСК» с индивидуальным предпринимателем, который якобы должен был залить лёд на стадионе. Фактически эти работы не были выполнены, однако на счёт бизнесмена поступило более 330 тыс. руб. Этими средствами директор спортивных центров воспользовался по своему усмотрению, поручив предпринимателю приобрести материалы для строительства загородного дома руководителя главного управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска.

Кроме того, от имени МАУ «ЦСК» были заключены договоры с ещё несколькими индивидуальными предпринимателями. Они касались транспортных услуг, которые были оказаны также руководителю главного управления по физической культуре и спорту городской администрации. Стоимость этих услуг составила 220 тыс. руб.

По данным краевой прокуратуры, руководитель главного управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска задержан. Как следует из информации, указанной на сайте мэрии города, эту должность занимает Валерий Черноусов. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о взятке.

Напомним, что глава физкультурно-оздоровительных клубов МАУ «ЦСК» был задержан по подозрению в махинациях с количеством проведённых в учреждении тренировок. Он завышал число занятий, а также спортивных мероприятий и их участников, и давал аналогичные указания своим подчинённым. В результате этих действий директор организации получил субсидию на сумму более 18 млн руб. Этими средствами он распорядился по своему усмотрению.

Директор учреждения заключён под стражу.

Ранее по делу о махинациях в МАУ «ЦСК» были также арестованы заместитель директора учреждения и специалист одного из центров. Дела объединены в одно производство.