Ушедшего в отставку после скандала экс-главу района Новосибирской области освободили от уголовного наказания

Суд признал виновным в превышении полномочий бывшего главу Колыванского района Новосибирской области Виктора Аверина, ушедшего в отставку после трагического инцидента с гибелью детей в районном центре. При этом за давностью срока уголовного преследования его освободили от наказания.

О решении сообщили в Колыванском районном суде 6 февраля.

Как рассказали в учреждении, Виктор Аверин признан виновным по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ – «превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления, если они совершены с причинением тяжких последствий».

Согласно материалам дела, в 2010 году при реализации программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2011-2015 годы» Аверин предоставил 45 земельных участков, предназначенных для индивидуального строительства, юридическому лицу. В итоге были нарушены права и законные интересы физических лиц. Ущерб от действий экс-главы района оценили более чем в 20 млн руб.

Обвиняемым по делу Аверин был признан в марте 2021 года.

По этому преступлению Виктору Аверину полагалось наказание в виде лишения свободы на четыре года с лишением права занимать административные должности в госорганах в течение года. Однако суд решил освободить экс-главу района от этих санкций в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Виктор Аверин возглавлял администрацию Колыванского района Новосибирской области в 2009-2018 годах. Он ушёл в отставку после того, как в феврале 2018 года в яме с водой, раскопанной коммунальщиками и оставленной без ограждения в посёлке Колывань, утонули двое детей. После увольнения с поста главы района Аверин перешёл на работу в мэрию Новосибирска, где стал заместителем начальника департамента земельных и имущественных отношений.