В ночь на 2 февраля в Новосибирске потушили популярный ресторан

Поздно вечером 1 февраля в торговом центре новосибирского Академгородка по улице Ильича загорелся ресторан «Аджикинежаль». Огонь повредил стены и потолок на кухне заведения, а также вытяжку.

Сообщение о пожаре поступило в среду в 21:58. Уже в 22:16 огонь был полностью потушен, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

«В результате пожара огнём повреждены: вытяжка, отделка стен и потолка в кухне ресторана на площади 15 квадратных метров», — рассказали в ведомстве.

В тушении пожара применили 21 единицу техники, в том числе 19 машин от МЧС России, участвовали 63 человека, в том числе 57 человек личного состава.

«Аджикинежаль» — ресторан паназиатской кухни в Новосибирске, принадлежит ГК «Конквест». Создатель и совладелец концепции заведения – новосибирский ресторатор Олег Ионко. В 2016 году проект решили сделать сетевым, открыв ресторан в гостинице «Миротель» на площади Маркса, а позже – в ТРЦ «Мега».

Напомним, что в ноябре 2022 года сообщалась о пожарах в нескольких крупных сибирских торговых центрах. В их числе – красноярский ТЦ «Вятка-Плаза» и ТК «Триумф» в Омске.