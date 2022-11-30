В Сибири загорелся ещё один крупный торговый центр

Прокуратура проводит проверку по факту пожара в красноярском торговом центре «Взлетка-Плаза». Здание загорелось рано утром 30 ноября, в настоящий момент огонь потушен.

Прокуратура Красноярского края выясняет причины пожара в торговом центре «Взлетка-Плаза» на улице Весны, 1 в Советском районе Красноярска.

Как сообщили в надзорном ведомстве, ЧП могло произойти в результате воспламенения неотключенного электроприбора в кафе.

О пожаре сообщили в МЧС в среду в районе шести часов утра. К моменту приезда спасателей горели кровля и фасад здания. Огонь был полностью потушен к 11:04. Площадь возгорания составила 200 кв. м, пострадавших нет.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, в тушении пожара применялись 12 единиц основной и четыре единицы специальной техники, было привлечено около 60 специалистов.

В краевой прокуратуре также отметили, что зданием торгового центра, где арендуют помещения 120 юрлиц, владеет «физическое лицо». По данным «Конкур.Фокус», с февраля 2012 года ТЦ принадлежит красноярскому бизнесмену Павлу Вахрушину, в собственности которого находятся ещё несколько компаний, связанных с недвижимостью, торговлей и общепитом. Вахрушин также руководит ЦУМом в центре Красноярска.

ТЦ «Взлетка-Плаза» открылся в городе в 2007 году.

Напомним, что на этой неделе также загорелся торговый комплекс «Триумф» в Омске. Пожар, начавшийся в складском помещении, до торговых площадей дойти не успел.