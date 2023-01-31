В аэропорту Толмачево более чем на 15 часов задерживается вылет двух рейсов авиакомпании «Якутия» – до Якутска и Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение гарантированных услуг в аэропорту», — сказано в сообщении.

Отмечается, что вылета рейса в Якутск ждут 116 человек, ещё 102 человека ожидают рейса до Сочи. Причины задержки на данный момент не уточняются.

Ранее мы писали, что рейс в Казахстан из Новосибирска был задержан более чем на 17 часов. Тогда вылета ожидал 171 пассажир.