Ещё один вице-спикер новосибирского горсовета отправился на спецоперацию

Заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Евгений Лебедев сообщил о своей отправке в зону проведения военной спецоперации в Луганске. Он переадресовал своих избирателей помощникам.

Видеозапись с сообщением о своей отправке Евгений Лебедев опубликовал в группе курируемого им Дзержинского района «Наша Дзержинка» в соцсети «ВКонтакте» 30 января.

Вице-спикер записал видео на фоне входа в здание новосибирского аэропорта Толмачёво.

«Сегодня я убываю в зону проведения специальной военной операции, в город Луганск. Убываю добровольно, по зову сердца. Когда вернусь – не знаю», — сказал он в видеообращении к избирателям.

Депутат отметил, что по мере возможности будет сообщать о своём месте нахождения и сказал, к кому избирателям следует обращаться с вопросами во время его отсутствия. Так, за хозяйственную деятельность на округе будет отвечать помощник Лебедева Максим Иванов, а за взаимодействие с органами власти – Елена Сопроненко.

В завершение обращения вице-спикер подчеркнул, что обязательно вернётся.

Как ранее сообщал «Континенту Сибирь» депутат новосибирского горсовета, заместитель председателя комиссии по градостроительству Денис Кулинич, Евгений Лебедев периодически ездил в ЛНР для решения задач спецоперации, где, в частности, оказывал поддержку местным жителям.

На днях на спецоперацию также отправился другой вице-спикер новосибирского горсовета, Евгений Яковенко, заявлявший о соответствующих планах ещё осенью.

Свою отправку в зону проведения СВО «Континенту Сибирь» в понедельник также подтвердил первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров.