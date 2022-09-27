Вице-спикер новосибирского горсовета отправится добровольцем на Донбасс

Заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска, «единоросс» Евгений Яковенко заявил о намерении отправиться на фронт в рамках военной спецоперации на Украине в качестве добровольца.

Яковенко отправится на Украину вместе с представителями новосибирского отделения Союза ветеранов боевых действий в Афганистане, находящегося под руководством политика.

Вице-спикер отметил, что соответствующие планы он ранее уже обсуждал с несколькими офицерами-участниками объединения.

«За Родину, сколько есть сил, хотим послужить, принести пользу, вложить свой вклад в неминуемую победу. Сейчас самый судьбоносный момент, и мы хотим в этот судьбоносный момент быть достойны наших дедов и прадедов. Сибиряки всегда отличались тем, что вставали и шли в авангарде», – сказал Евгений Яковенко телеканалу «Вести Новосибирск» 27 сентября.

Отметим, что ранее о намерении принять участие в военной спецоперации на Украине заявил однопартиец Яковенко, первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров. Также, по данным «Континента Сибирь», в рядах новосибирского отделения ЕР мобилизовано по одному депутату из Черепановского, Венгеровского, Сузунского, Куйбышевского, Чановского и Карасукского районов региона. При этом известно, что добровольно среди новосибирских «единороссов» соответствующий рапорт подал только вице-спикер регионального парламента.

От новосибирского отделения КПРФ, по данным пресс-службы партии, на фронт пойдут «несколько десятков» человек. В их числе как добровольцы, так и мобилизованные по повесткам. От «Справедливой России» пока призван только один человек – юрист Краснозёрского отделения партии.