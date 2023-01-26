Губернатор Новосибирской области «отправил» на спецоперацию вице-спикера регионального парламента

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил с напутственным словом в адрес вице-спикера регионального Заксобрания Андрея Панфёрова — зампредседателя областного парламента отправляется в зону военной спецоперации в составе одного из отрядов созданного им добровольческого спецподразделения «Вега».

С напутствием Андрею Панфёрову, а также другим депутатам, которые также отправляются в зону СВО, глава Новосибирской области выступил на сессии Заксобрания 26 января.

Как сообщил губернатор, вице-спикер отбывает на фронт уже в ближайшее время.

«Большое дело сделал Андрей Борисович Панфёров. Он не только принял решение присоединиться к нашим бойцам и помочь в достижении быстрейшей победы, но и сформировал вокруг себя слаженный боевой коллектив», — сказал Андрей Травников, имея в виду создание в регионе добровольческого спецподразделения «Вега».

Губернатор напомнил, что задачи спецоперации решали и продолжают решать многие представители власти из Новосибирской области. Они были волонтёрами, находились на передовой и посещали присоединённые российские территории. В качестве примера Андрей Травников назвал главу Баганского района Александра Тарасова, который сейчас находится в зоне военных действий.

Стоит отметить, что губернатор обратился к присутствующим на сессии с просьбой «аккуратно использовать боевую и личную информацию», которая будет поступать от парламентариев с передовой. По словам Андрея Травникова, предосторожность требуется для безопасности российских бойцов.

Председатель Заксобрания Андрей Шимкив также поблагодарил областных и городских депутатов, принявших участие в создании специального добровольческого подразделения «Вега». В их числе – депутат регионального парламента Сергей Конько и депутат новосибирского горсовета Евгений Яковенко, которые также в ближайшее время отправятся на фронт.

Напомним, что информация об отправке Евгения Яковенко в зону СВО была подтверждена на днях. Также напомним, что рапорт об участии в спецоперации Андрей Панфёров подал ещё в сентябре.