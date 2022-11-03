Действующие в России политические структуры с энтузиазмом поддержали как начало СВО в феврале, так и сентябрьское решение президента о частичной мобилизации. «Континент Сибирь» попытался выяснить: много ли сибирских депутатов, голосовавших за поход на Украину, сами оказались готовы лично встать в строй рядом с сотнями тысяч сограждан, вынужденных надеть военную форму? И сколько своих товарищей проводили на фронт отделения основных политических партий в Новосибирской области?

Без брони и повестки

28 октября Сергей Шойгу объявил, что в дальнейшем военкоматы будут брать на фронт исключительно добровольцев. 31 октября президент подтвердил, что мобилизация в стране закончилась. Из доклада главы минобороны верховному главнокомандующему следует, что за полтора месяца «частичного» призыва на передовую собрано под ружье 300 тысяч человек. Первые мобилизационные дни наблюдался массовый отъезд мужчин из России, Фонд общественного мнения фиксировал рекордный всплеск тревоги у россиян, в октябре журналисты писали об «облавах» с повестками для резервистов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в день указа президента акцентировал внимание, что у федеральных парламентариев «брони нет» и они могут отправляться на фронт. Многие народные избранники побывали в приграничных и горячих точках. Есть те, кто, как депутат ГД от Новосибирской области Олег Иванинский, проводят там очень много времени (хотя, идя на выборы в 2021 году, они вряд ли говорили избирателям территорий Новосибирской области, где масса своих своих застарелых проблем, что просят оказать им доверие позаниматься делами жителей Донбасса). Но материал не о гражданской деятельности, а о тех, кто в бронежилетах (и без оных) построился хлебнуть по полной пыль, туман и холод боевых действий.

С 21 сентября СМИ успели рассказать о нескольких (из 450) парламентариях, заявивших о готовности надеть бронежилеты. Есть депутаты, которые еще до сентября уехали на СВО, но в фокусе внимания этого текста — представители сибирских регионов и политические структуры Новосибирской области. В день объявления мобилизации слова 57-летнего зампреда думского комитета по безопасности Юрия Швыткина («ЕР», Красноярский край) наблюдатели восприняли как анонс предстоящего отъезда в зону СВО. В начале 1990-х депутат служил командиром разведроты, затем заместителем командира парашютно-десантного батальона, после стал командиром СОБРа в Управлении по борьбе с организованной преступностью Красноярского края. В 1995-1996-м участвовал в боевых действиях в Чечне. Швыткин пропустил прошлую пленарную неделю в Госдуме, в соцсетях писал, что «приступил к выполнению задачи». Но по информации «Континента Сибирь», парламентарий не в зоне СВО. По поручению спикера Госдумы он инспектирует мобилизационные пункты. На прошлой неделе проехал с этой миссией по сибирским сборным точкам. О визите в Новосибирск писал коллега Швыткина по федеральному парламенту Олег Иванинский.

Непосредственно на передовую из сибирских депутатов ГД уехал Сергей Сокол («ЕР», Республика Хакасия). В соцсетях гуляют фотографии, на которых он в каске с надписью «Москва» держит автомат.

Слова и дела

Законодательство не предполагает отсрочки от мобилизации на основании депутатских полномочий уровня ниже Госдумы. Из держателей мандатов Заксобрания Новосибирской области рапорт об участии в спецоперации подал первый вице-спикер, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Панфёров. Он возглавил формирующийся в регионе из добровольцев батальон «Вега». Вместе с солдатами подполковник ГРУ в отставке собирается отправиться в зону СВО в начале ноября. Андрей Панфёров вернётся в Новосибирск ориентировочно в феврале, когда настроит работу батальона и передаст дела.

Некоторые новосибирские СМИ поспешили «отправить» на фронт экс-министра труда и социального развития региона, областного депутата Ярослава Фролова («ЕР»). При этом 46-летний парламентарий вовсе не говорил, что записался добровольцем. Он окончил военную кафедру Новосибирского мединститута, но у него нет боевого опыта, он не служил в армии.

Вторая чеченская война пришлась на время армейской службы областного парламентария Сергея Конько («ЕР»). В 19 лет он был старшим разведчиком-пулемётчиком, получил медаль «За отвагу». Депутат активно комментирует нюансы спецоперации в своих соцсетях. Летом месяц был в командировке в Луганской республике. По информации «Континента Сибирь», Сергей Конько примкнёт к батальону «Вега» под началом первого вице-спикера Андрея Панфёрова.

Комментарии со страницы Сергея Конько в vk.com 1 of 3

Горсовет Новосибирска не располагает данными о потенциальных участниках СВО из числа депутатов. Это следует из подписанного спикером Дмитрием Асанцевым официального ответа на редакционный запрос «Континента Сибирь». 53-летний заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска, глава новосибирского «Союза ветеранов Афганистана», участник Афганской войны Евгений Яковенко («ЕР») сам заявлял, что отправится добровольцем на спецоперацию. Пока этого не случилось. Но собеседник «Континента Сибирь» из руководства «Единой России» в Новосибирской области уверяет, что Яковенко не менял планов и собирается через определённое время встать в строй в качестве добровольца.

Если бы депутаты ушли на службу после получения повестки из военкомата, им по закону пришлось бы расстаться с мандатами. Добровольцы могут участвовать в спецоперации без отказа от полномочий в парламенте или представительном органе. Так что пока нет речи о ротации в Горсовете Новосибирска или Заксобрании Новосибирской области из-за мобилизации.

Ястребы и защитники

Пресс-служба новосибирского областного отделения «Единой России» на запрос «Континента Сибирь» о количестве и представителях партии в регионе, которые попали под мобилизацию или стали добровольцами, назвала только два имени. Помимо первого вице-спикера Андрея Панфёрова, в «ЕР» напомнили о главе Баганского райна, секретаре баганского отделения Александре Тарасове. Большей конкретики партийная структура не предоставила, сославшись на «зону ответственности военкоматов»: «Мы знаем, что на уровне местных отделений есть инициативы от членов партии, прежде всего депутатов, пойти добровольцами в зону СВО. Есть среди наших партийцев и те, кого мобилизовали. Десятки местных депутатов уже были мобилизованы или изъявили желание пойти добровольцами», — следует из ответа пресс-службы новосибирской «ЕР». В сентябре, через неделю после старта «частичного» призыва, источники «Континента Сибирь» говорили, что из представителей новосибирского «Единой России» «мобилизованы по одному депутату из Черепановского, Венгеровского, Сузунского, Куйбышевского, Чановского и Карасукского районов области».

Новосибирский обком КПРФ оказался щепетильным в вопросе учёта партийных единиц, ставших боевыми. Организация не сообщила о депутатах, надевших военную форму, но рассказала «Континенту Сибирь» об 11 мобилизованных и 7 добровольцах из коммунистических рядов в Новосибирской области. «Всего свыше 450 членов Коммунистической партии РФ (включая членов Коммунистической партии ДНР и Союза коммунистов Луганщины) мобилизованы или отправились добровольцами на фронт в зону специальной военной операции», — сказали «Континенту Сибирь» в пресс-службе новосибирского обкома КПРФ.

Компартия аккуратно собирает данные о погибших товарищах: «Выполняя воинский долг, погибли 9 коммунистов и комсомольцев. Среди них Артём Теплов — комсомолец из Ростова, Данила Вершина — 19-летний коммунист-контрактник из Пскова, Александр Негребецких — экс-депутат фракции КПРФ городского собрания Златоуста, доброволец. А недавно под Херсоном погиб Александр Черемёнов — член КПРФ, руководитель севастопольского комсомола, который ушёл добровольцем в первые дни СВО», — сочла нужным добавить пресс-служба новосибирского отделения КПРФ по собственной инициативе, так как запрос редакции не содержал просьбы рассказать о потерях.

Откликнулось на вопросы «Континента Сибирь» и региональное отделение «Справедливой России-Патриоты-За Правду», отметив, что на спецоперацию в рядах добровольцев отправился депутат от их партии в Новосибирском районе области Руслан Колник, ветеран чеченской кампании. Под мобилизацию попал юрист Никита Трофимов — помощник (по Краснозерскому и Кочковскому районам области) федерального парламентария, председателя совета регионального отделения «Справедливой России» Александра Аксёненко.

Отношение «Новых людей» к мобилизации в целом и её проявлениям в стране и на местах расшифровать несложно. Оно контрастирует на фоне стремления остальных парламентских фракций наперебой продемонстрировать ястребиный настрой. Усилия «Новых людей» уходят не в экзальтацию по поводу расширения России, а в попытки говорить о ценности человеческих и экономических ресурсов. Безусловно «НЛ» балансируют у самых буйков, расставляемых (в том числе, и с возможно вынужденного одобрения самих «Новых людей») стремительно корректирующимся законодательством РФ.

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В ответ на запрос редакции о количестве призванных на спецоперацию «Новых людях» в регионе, руководитель новосибирского отделения партии Дарья Карасева в первую очередь акцентирует внимание на том, что «не обошлось без нарушений» и приходилось «отбивать» «своих»: «Например, в Ростовской области военкомат пытался призвать нашего сторонника, которому почти 50 лет, плюс у него не видит один глаз. После проверки его всё же вернули домой», — подчеркнула Дарья Карасева и напомнила о правозащитной деятельности партии и специальном чате для тех, кого пытаются призвать с нарушениями.

В основной части актив «Новых людей» состоит из молодёжи, Дарья Карасева отмечает, что проблема мобилизации для партийцев не слишком актуальна: «Депутаты продолжают свою обычную работу на округах, плюс периодически помогают мобилизованным. Нужно сказать, что большинство наших сторонников не попадают под критерии, которые обозначило минобороны: не имеют боевого опыта или специализаций, которые требуются в зоне СВО. Но в случае повестки готовы идти и выполнить свой долг», — констатирует собеседник «Континента Сибирь».

В разговоре с корреспондентом «КС» председатель правления новосибирского регионального отделения «Партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин рассказал, что в Новосибирске, по его сведениям, под мобилизацию попал один из бывших кандидатов на выборах от организации Константин Бориленко. Руководитель отделения партии в Искитимском районе области Михаил Ботуков записался в добровольцы. «Мы статистику не ведём, не гонимся за показателями по числу мобилизованных от партии. У нас работа идёт своим чередом, партия оказывает гуманитарную помощь призванным», — отметил Эдуард Кожемякин.

В июле министерство обороны наградило лидера новосибирской «Родины», депутата Заксобрания Новосибирской области Вячеслава Илюхина медалью «За укрепление боевого содружества». Региональное отделение партии активно участвует в сборе для воинских частей, члены политической структуры посещают приграничные территории. Собеседники «Континента Сибирь» из «Родины» подчеркнули, что «ни один партиец после объявления частичной мобилизации не отправился в Верхний Ларс (российско-грузинская граница), чтобы сбежать от призыва».

Заместитель председателя новосибирского отделения партии Елена Зубова рассказала, что «минимум пять членов регионального отделения «Родины» получили повестки», один из них ещё находится в «учебке» в Академгородке, остальные уехали дальше. «Мобилизации подлежат не все: кто-то не подходит по возрасту, по специальности. В нашей партии много мужчин, которые говорят, что пошли бы служить, если бы Родина их призвала», — добавила Елена Зубова. В их числе «родинец», депутат Горсовета Новосибирска Леонид Рыбин: у него есть военный опыт, но ему 65 лет, напомнила представитель партии.

Мандат в Горсовете Новосибирска есть у лидера регионального отделения «Зелёных» Игоря Украинцева. Корреспонденту «Континента Сибирь» депутат сказал, что из числа сторонников организации один получил повестку, другой ушёл на фронт добровольцем.

В Заксобрании Новосибирской области и Горсовете Новосибирска присутствуют депутаты от ЛДПР. На момент публикации редакция не получила от партии ответ на запрос.

Прямая речь:

АЛЕКСАНДР ЯКУБОВСКИЙ, депутат Государственной думы от Иркутской области , член генерального совета «Единой России»:

— С одной стороны, безусловно важно показывать пример подобными действиями, решениями. С другой стороны, допустим, тот же Сергей Сокол, к которому отношусь с глубоким уважением, сделал свой выбор не ради того, чтобы показать кому-то пример, а потому что чувствовал такую потребность. Более того, он обладает определённым опытом и навыками в этом деле, благодаря чему и принял решение пойти добровольцем.

Мне со стороны трудно судить, какое количество представителей органов законодательной власти всех уровней в нашей стране, в том числе в Сибирском федеральном округе, ушли добровольцами на СВО. Сводной информации об этом нет. Знаю, что, например, депутаты городской Думы Братска Денис Шепель и городской Думы Черемхово Роман Колесников ушли добровольцами. Некоторые отправились в зону СВО в рамках проведения частичной мобилизации, как, например, депутат Думы города Ангарска Денис Ягодзинский. Также ряд депутатов из СФО заявляли о своих намерениях принять участие в СВО.

Подчеркну, что представители законодательной власти отправляются не только непосредственно в зону боевых действий в составе вооружённых сил РФ. У нас огромное количество депутатов всех уровней с самого начала проведения СВО находятся там в качестве волонтёров, в том числе волонтёров-медиков. Также они занимаются сбором, формированием, распределением гуманитарной помощи, вопросами поддержки беженцев. Большую часть гуманитарной миссии сейчас выполняют представители партии «Единая Россия».

Безусловно, я с огромным уважением отношусь к выбору тех, кто решил добровольно участвовать в СВО, такие поступки необходимо уважать. Но морального права требовать, чтобы все поступали точно также, нет ни у кого.

ДЕНИС КУЛИНИЧ, заместитель председателя комиссии по градостроительству Горсовета Новосибирска («Единая Россия»), директор ООО «Мератех» :

— Наши коллеги по Горсовету Ростислав Антонов, Сергей Бондаренко, Евгений Лебедев постоянно ездят в Луганскую Республику, где занимаются гуманитарной помощью, поддержкой беженцев, организацией мероприятий на месте. Насколько мне известно, из депутатов ГС Новосибирска готовность участвовать в боевых действиях выразил заместитель председателя Совета депутатов Евгений Яковенко. Безусловно, эта позиция заслуживает уважения, ведь страна сегодня нуждается не просто в добровольцах, а именно в профессионалах на передовой. И у нашего вице-спикера есть соответствующая подготовка: Евгений Станиславович участвовал в боевых действиях в Афганистане.

Не в моей компетенции оценивать обоснованность решений военкоматов, тем более по конкретным людям — насколько и кто именно нужен сегодня на фронте. Это касается и депутатов, которые не получали повестки. Могу лишь отметить, что на мой взгляд, и гражданские, и военные органы власти должны объективно оценивать, где каждый конкретный человек может принести больше пользы — на фронте или в тылу.

Я, например, в армии не служил, но на своём месте делаю всё возможное для поддержки наших ребят на передовой: мы оказываем финансовую поддержку Росгвардии, занимаемся закупкой и отправкой гуманитарной помощи. Победа куётся и в тылу тоже. Так было и во Вторую мировую, и сегодня.

Добавлю, что многие депутаты также активно участвуют не только в организации мероприятий гуманитарного характера, но и, например, в финансировании призывников. Это касается и меня лично, и моих соратников по партии.